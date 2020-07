O prefeito de Poá, Gian Lopes e o comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar (PM), tenente-coronel Renesto, vistoriaram na tarde de 7 de julho, o prédio que futuramente receberá a 2ª Companhia da Polícia Militar de Poá. Uma grande reforma está sendo feita na estrutura para a 2ª Cia da PM voltar a ficar na região central. Esta é uma demanda antiga solicitada pela população e pelos comerciantes. O secretário de Obras, Augusto de Jesus, os vereadores Francisco Paulo Garcez, o Sargento Garcez, Welson Lopes e o capitão PM, Matareli, também participaram da vistoria.



“A reforma está avançando, estamos com 90% da obra pronta e, em breve, a Companhia da PM estará novamente na região central. Estamos utilizando tanto o prédio que já foi ocupado pela Polícia Militar quanto o espaço que por muitos anos foi utilizado pela Procuradoria Regional. Reforço o meu agradecimento à sensibilidade dos representantes da PM que trabalharam em conjunto com a administração para efetivar esta ação”, comentou o prefeito Gian Lopes.



O capitão PM, Henrique Lima, explicou que atualmente a 2ª Companhia de PM está na Rua Pio XII, no Jardim Santa Luíza e comentou que o objetivo da mudança para região central é realizar um trabalho visando diminuir a criminalidade na cidade. “Contaremos aqui na futura sede da 2ª Cia da PM com um espaço maior e mais acessível para todos. A localização privilegiada também facilitará nossas ações em todo o município”.



A nova sede da 2ª Companhia da Polícia Militar de Poá contará com sala de instrução, alojamentos, vestiários, sala de armas, almoxarifados, recepção, sala de boletins de ocorrências, abrigo para ROCAM, despensa, cozinha, refeitório, área administrativa, entre outros.



Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá