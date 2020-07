O Fundo Social de Mogi das Cruzes está promovendo, até o dia 22 de setembro, a Campanha do Agasalho 2020. A ação, que é uma das mais tradicionais do órgão, visa arrecadar peças de frio, que são distribuídas entre famílias em situação de vulnerabilidade, com intermédio das entidades e lideranças de bairro cadastradas.

Neste ano, em função da pandemia, o lançamento da campanha foi realizado no mês de junho. Os sistemas de arrecadação e triagem também foram remodelados, para atender às exigências das autoridades da área da Saúde, no sentido de conter a disseminação do novo coronavírus.

Quem tem peças para doar pode levar o material na sede da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, onde foi implantado, desde o início da quarentena, o chamado Drive Thru Solidário. Por meio dele, é possível entregar as doações sem sair do carro, evitando assim o contato pessoal.

Os estabelecimentos comerciais com autorização para funcionar, em especial supermercados e farmácias, também vão receber as caixas de coleta da campanha, onde as pessoas poderão depositar suas doações.

Todo o material recebido está sendo encaminhado ao Tiro de Guerra de Mogi das Cruzes. Por medida de segurança, as peças a princípio ficam em quarentena, e, em um segundo momento, passarão a ser separadas e organizadas sob a forma de kits, para posterior distribuição entre a população.

O trabalho de separação deve ser realizado pelas próprias equipes do Fundo Social, uma vez que o time de voluntários que normalmente desenvolve esse trabalho é composto majoritariamente por membros da terceira idade, que seguem cumprindo isolamento social, em respeito à quarentena.

Além disso, todo tipo de manipulação das peças, desde o recebimento até a entrega, está sendo feito mediante o uso dos devidos equipamentos de proteção.

“Vivemos uma situação totalmente inédita, portanto adotamos todos os cuidados necessários. Naturalmente, não temos as mesmas expectativas de anos anteriores, mas sempre digo que qualquer ajuda é bem-vinda”, explica a presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes, Karin Melo, lembrando que a pandemia impactou um grande número de famílias da cidade e que conta, mais uma vez, com a solidariedade e a contribuição da população da cidade.

O pedido é para que sejam doadas peças novas ou em bom estado, de forma que possam ser reaproveitadas. No atual momento, os cobertores são o tipo de peça que mais carece de arrecadação.

Mais informações sobre a Campanha do Agasalho 2020 podem ser obtidas pelo telefone 4798-5143 ou Whatsapp, no número 94138-9766.