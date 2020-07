Por Empresa Carla Fiamini – Soluções em comunicação / A serviço da Fatec Tatuapé

A Faculdade de Tecnologia “Victor Civita”, do Tatuapé, em São Paulo, está com inscrições abertas, até o dia 22 de julho, para o vestibular do segundo semestre. São 280 vagas distribuídas em quatro cursos superiores tecnológicos, todos gratuitos. Por causa da pandemia de coronavírus e o necessário distanciamento social, a seleção será por meio da análise do histórico escolar, sem prova presencial ou online. A taxa de inscrição é de R$ 39,00.

Os cursos da Fatec Tatuapé têm ênfase na área de infraestrutura e construção civil, são reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação e com registro do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), sendo eles: Controle de Obras (40 vagas manhã e 40 noite); Construção de Edifícios (40 vagas tarde e 40 noite), e Transporte Terrestre (40 vagas manhã e 40 noite). E a novidade é o Curso de Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização com 40 vagas no período da manhã.

São todos cursos superiores tecnológicos com 3 anos de duração e que incluem a disciplina de inglês ao longo de toda a formação. O índice de empregabilidade dos profissionais formados pela Fatec é de 92% até um ano após a conclusão do curso.

Para concorrer às vagas, é preciso ter terminado ou estar cursando o ensino médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão.

A inscrição no vestibular deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br. Mas é importante não perder o prazo. No dia 22 de julho, último dia, o sistema online receberá inscrições até às 15h. O resultado sai dia 10 de agosto com a primeira convocação para matrículas, que devem ser realizadas nos dias 11 e 12 do mesmo mês.

A Fatec Tatuapé é uma faculdade gratuita estadual, mantida pelo Centro Paula Souza. Os professores são mestres e doutores, em sua maioria. A estrutura da unidade possibilita formação completa com laboratórios modernos, 24 salas de aula, auditório com capacidade para 195 lugares, biblioteca, entre outras instalações.

O acesso é fácil: o campus fica próximo à estação Carrão do Metrô (linha 3, vermelha), na esquina com a Avenida Radial leste, com corredores de ônibus. Há estacionamentos por perto e alguns com desconto para estudantes. A Fatec fica na Rua Antônio de Barros, 800, Tatuapé-SP.

SERVIÇO :

Vestibular da Fatec Tatuapé – 2º Semestre/2020

De 08/07 até as 15h do dia 22/07 – Inscrições do Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br

– Inscrições do Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br A partir de 13/07 – Divulgação no site vestibularfatec.com.br do resultado da solicitação de isenção/redução da taxa de inscrição para inscritos entre 01/07 e 06/07.

– Divulgação no site vestibularfatec.com.br do resultado da solicitação de isenção/redução da taxa de inscrição para inscritos entre 01/07 e 06/07. De 13/07 até as 15h do dia 22/07 – Inscrições no Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br para os candidatos beneficiados com a isenção/redução da taxa.

– Inscrições no Processo Seletivo no site vestibularfatec.com.br para os candidatos beneficiados com a isenção/redução da taxa. 10/08 – Divulgação da lista de classificação geral e da 1ª lista de convocação dos candidatos

– Divulgação da lista de classificação geral e da 1ª lista de convocação dos candidatos De 11/08 até 12/08 – Matrícula da 1ª lista de convocação

– Matrícula da 1ª lista de convocação 13/08 – Divulgação da 2ª lista de convocação

– Divulgação da 2ª lista de convocação 14/08 – Matrícula da 2ª lista de convocação

Cursos oferecidos:

Design de Produto com Ênfase em Processos de Produção e Industrialização – Manhã

Transporte Terrestre – Manhã e noite

Controle de Obras – Manhã e noite

Construção de Edifícios – Tarde e noite