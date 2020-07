A Guarda Civil Municipal de Ferraz de Vasconcelos, durante um patrulhamento preventivo, identificou uma obra clandestina, – “invasão” – que estava sendo realizada na Rua Américo Trufelli no Bairro do CDHU. Imediatamente a construção foi embargada e o responsável autuado.No último dia 08 de julho, os agentes da GCM retornaram ao local e com apoio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizaram a demolição da construção.A Guarda Civil Municipal vem combatendo de forma permanente as invasões de áreas na Cidade de Ferraz de Vasconcelos.De acordo com o Comandante da Guarda, essas operações são realizadas diariamente ou através de denúncias de moradores que ligam na central da GCM.“Efetivamente fazemos rondas em todos os bairros da cidade, verificando construções irregulares, descarte irregular de lixo e na prevenção dos próprios públicos e combatendo atos de vandalismos,” disse o comandante Ramos.

Fonte: DeCom Ferraz