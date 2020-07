Mogi das Cruzes avançou nesta sexta-feira (10/07) para a fase 3 – Amarela do Plano São Paulo, do Governo Estadual. A mudança de fase da região do Alto Tietê foi anunciada durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, SP. Nesta fase é permitida a reabertura dos setores de beleza, bares, restaurantes e lanchonete, as academias e serviços de educação não-regulada, de acordo com o regramento previsto pelo Plano e os protocolos sanitários. A reabertura está autorizada a partir da próxima segunda-feira (13/07).

“Com a desaceleração das taxas de novos casos da Covid-19 e de óbitos em nossa cidade e a estabilidade da taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria, avançamos para a fase amarela do Plano São Paulo. Esta nova fase permite a reabertura de algumas atividades econômicas com restrições e ampliação do horário de funcionamento do comércio, mas é preciso manter os cuidados. Não podemos relaxar diante deste vírus”, disse o prefeito Marcus Melo.

A retomada gradativa destes setores vem sendo planejada pelo Comitê Gestor de Retomada Gradativa de Atividades Econômicas, criado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. O comitê acompanha a evolução dos números, tanto da pandemia quanto da estrutura para enfrentá-la, e tem estabelecido um diálogo com diferentes setores econômicos da cidade para que sejam adotados os protocolos necessários para uma retomada econômica segura para todos.

Na manhã desta sexta-feira (10/07), o grupo esteve reunido com os proprietários de academias para o planejamento da retomada. Outras duas reuniões foram feitas na quinta-feira (09/07) com os setores de beleza e de bares e restaurantes. Na fase amarela, o comércio de rua, shopping e serviços ampliarão seu funcionamento para seis horas. Também poderão funcionar as escolas de educação não-regulada (idiomas e cursos profissionalizantes), que foram enquadradas no setor de serviços. Confira abaixo os horários dos setores autorizados a funcionar na fase 3-Amarela do Plano São Paulo.

O objetivo é de que os setores de beleza, bares e restaurante e academias possam reabrir na segunda-feira (13/07), considerando que a cidade apresentava desde a semana passada indicadores que a classificavam na fase amarela. O atendimento da Prefeitura de Mogi das Cruzes será das 10 às 16 horas, mantendo as regras atuais com atendimento presencial mediante agendamento prévio. Para mais informações, os contatos do Comitê Gestor são pelo telefone 4798-5171 e pelo e-mail desenvolvimento@pmmc.com.br (Kelli Correa Brito)