A obra de maior complexidade da história de Poá atingiu 52% de obras concluídas. Na manhã de 10 de julho, os trabalhos de concretagem de vigas foram intensificados. O projeto contempla 8 vãos, com 4 vigas cada, somando um total de 32. Dessas, 5 já receberam o serviço de concretagem.



O engenheiro da Secretaria de Obras de Poá, Alberto Pinho Novo, explica que esse trabalho é feito com equipamentos especiais e executado em etapas de acordo com um plano bem detalhado do projeto. “Existe um trabalho muito importante que é o da protensão dos cabos que darão maior resistência às vigas. Vale lembrar também que os pilares de sustentação estão 100% concluídos”, informou.



O prefeito Gian Lopes ressaltou que essa é uma obra de grande complexidade e foi especialmente projetada para tornar o trânsito da cidade de Poá mais ágil, eliminar o tráfego pesado em horários de pico, deixar a cidade mais livre para os transportes coletivo e individual, além de acelerar o crescimento do município. “Essa obra vai além da melhoria da mobilidade urbana, pois vai desenvolver o município economicamente gerando emprego e renda para a cidade”, finalizou o prefeito.



OBRA

O Viaduto Tancredo Neves, na região central, ganhará a segunda alça, paralela a existente. Serão duas faixas em cada alça. Um investimento de R$ 12,8 milhões. Segundo a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, aproximadamente 20 mil veículos passam diariamente pelo viaduto e no horário de pico, muitos motoristas levam aproximadamente 40 minutos para percorrer uma distância de 1,5 quilômetro.



CONSTRUTORA

Contando com uma equipe de profissionais altamente qualificados e desde 1991 no mercado da construção civil, a FBS Construtora consolidou-se na área de infraestrutura oferecendo serviços como pavimentação, terraplenagem, drenagem, saneamento e construção civil, em obras de médio e grande porte, em todo País.



Entre as obras da FBS, está a construção da passagem subterrânea para acesso à avenida Mario Covas, primeira etapa da obra Novo Centro, em Carapicuíba; construção da Ciclopassarela, obra da WTorre que liga o Parque do Povo à Ciclovia da Marginal Pinheiros; entregou o conjunto de dois pôlderes na região central de Franco da Rocha; no mês de maio entregou a implantação de duas praças de pedágio nos KM 16 e KM 58 da Rodovia dos Tamoios (obras concluídas em prazo recorde de seis meses); a FBS também compõe o Consórcio Bacia do São Francisco, que entregou as obras do Eixo Leste do Programa de Integração do Rio do São Francisco (PISF), em Monteiro (PB), considerada a maior obra de infraestrutura hídrica já realizada no País.



Foto e Fonte: Divulgação/Departamento de Comunicação de Poá