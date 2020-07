Em uma cerimônia simples, no gabinete do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, realizada em 13 de julho, a empresa que construiu a creche da Rua Tapiras, na Vila Santo Antônio, entregou as chaves desse equipamento de educação, que por meio de parceria com a iniciativa privada investiu R$ 800 mil reais na obra.

Foram quatro meses para finalizar a construção. O local deverá atender 75 crianças, de 0 a 3 anos de idade.

A creche conta com salas de aulas, solário, lactário, fraldário, sanitários para alunos, professores e para crianças com deficiência, área de banho e troca, berçário, copa, depósito para materiais de limpeza, lavanderia, cozinha, refeitório, despensa, área para carga e descarga, almoxarifado, secretaria, diretoria, sala de coordenação e pedagogia, sala dos professores, vestiário, playground, entre outros espaços, todos à luz das legislações vigentes.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, o local encontrava-se vazio, sem utilidade, sendo que o bairro já possuía uma demanda de crianças para a creche. “Juntamos os pedidos dos moradores e o que tínhamos em mãos, o que resultou em mais um bem para a população”, disse Ferreira.

A secretária municipal de Educação, Sônia Regina Fernandes Afonso, destacou a satisfação com mais esse equipamento finalizado. “Apesar de estarmos aguardando o momento ideal para inaugurar esta creche, já estamos muito felizes por mais esta conquista,” afirmou a secretária.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, reforçou as expectativas com o uso do local depois que a situação proposta pela Covid-19 for normalizada. “É um espaço muito bom, que acolherá crianças de todo o bairro e oferecerá ensino de qualidade para cada aluno. Aproveito, ao receber as chaves dessa unidade escolar, para agradecer a empresa pelo esforço em construir, em apenas 4 meses, essa Creche,” concluiu o chefe do Executivo ferrazense.

Participaram também da entrega das chaves da nova creche a Secretária da Fazenda e Governo, Silvana Francinete e o Secretário de Comunicação Fernando Felippe.

Fonte: DeCom Ferraz