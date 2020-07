O prefeito Marcus Melo vistoriou, na manhã do último sábado (11/07), as obras de asfaltamento na rua Bragança Paulista, no Jardim Piatã II. Os serviços no local tiveram início na última semana e têm por objetivo fazer a colocação de uma primeira camada asfáltica em parte do bairro, atendendo a uma demanda antiga dos moradores da região.

“Há muitos anos a população aqui do Piatã II, na região da divisa da cidade com Suzano e Itaquaquecetuba, pede a implantação do asfalto. É uma obra que visa melhorar o dia a dia de quem por tanto tempo conviveu com ruas de terra, feita inteiramente com recursos próprios da Prefeitura”, destacou o prefeito, Marcus Melo.

A princípio, os serviços serão executados em uma extensão de 1.800 metros lineares, que inicia pela rua Bragança Paulista e depois alcança as ruas Barra Velha e Caraguatatuba. Trata-se de um investimento de mais de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 800 mil de material, como asfalto e emulsão e o restante correspondente à mão de obra.

As obras serão executadas ao longo das próximas semanas, conforme a capacidade operacional e também o cronograma das equipes de manutenção de asfalto, que seguem atendendo outras vias da cidade, pela programação da fase 2 do programa Asfalto Melhor.

Nos primeiros dias desta semana, as equipes seguem no Piatã II, porém devem se deslocar, dentro dos próximos dias, para uma nova frente, na rua São Tomé, no Conjunto Santo Ângelo. Trata-se de uma via já asfaltada, portanto os trabalhos serão de recapeamento, com a substituição da antiga capa asfáltica por uma nova. Ali, os serviços vão atender a uma área total de 5.500 metros quadrados e devem se estender por cerca de seis dias úteis.

Terminada esta via, a previsão é que as equipes atuem por mais uma semana de forma concentrada no Piatã II e depois sigam para a próxima via da programação, que é a Vereador Doutor Abílio de Mello Pinto, na Vila Industrial, onde a área atendida com serviços de asfalto será de 4.400 metros quadrados.

No transcorrer dessas duas frentes, os funcionários continuarão atuando no Piatã II, com uma programação de 60 toneladas semanais, mas ao o término dessas outras vias, a força-tarefa retorna ao bairro, até que todo o trecho esteja finalizado.

As frentes de recapeamento e asfaltamento na cidade estão atuando em ritmo acelerado ao longo das últimas semanas. Desde março, 11 mil toneladas de asfalto já foram utilizadas para os trabalhos de recuperação e asfaltamento em importantes ruas e avenidas da cidade. Vale lembrar que a programação diária de reparos, com a Operação Tapa-Buraco, não sofreu interrupção.

Entre as vias recentemente atendidas com trabalhos de recapeamento e asfaltamento, estão as avenidas General Dutra, Henrique Eroles, Alício de Carvalho e Capitão Manoel Rudge. Também receberam melhorias na capa asfáltica com investimentos da Prefeitura as avenidas Professor Ismael Alves dos Santos, Katsuji Kitaguchi e Professor Álvaro Pavan.

Secretaria de Serviços Urbanos