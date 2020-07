Obra nas ruas Sebastião Bastos da Silva e Josino Gomes de Oliveira inclui instalação de guias e sarjetas e assentamento de bloquetes intertravados

O Parque Palmeiras, bairro do distrito de Palmeiras, começou a receber nesta semana a segunda etapa da obra de pavimentação. A revitalização inclui instalação de guias e sarjetas e assentamento de bloquetes intertravados nas ruas Sebastião Bastos da Silva e Josino Gomes de Oliveira. Os mesmos trabalhos já haviam sido realizados em outras duas vias.

A escolha do tipo de pavimento diferente do asfalto levou em conta o custo-benefício e o baixo impacto ambiental na região, que está em uma Área de Preservação Ambiental. As melhorias totalizam 2.494,13 m² de ambos os endereços – a rua Sebastião Bastos da Silva, inclusive, compõe o corredor de ônibus que corta o bairro.

O investimento total na obra será de R$ 700 mil, sendo R$ 299 mil na primeira fase e R$ 401 mil na segunda. Houve apoio de emendas parlamentares do deputado estadual André do Prado, que enviou R$ 200 mil para cada.

A primeira etapa foi realizada nas ruas Fernando Rogério Gomes e José Augusto dos Santos, entre janeiro e fevereiro deste ano, pela Renov Pavimentação e Construções Ltda., a mesma empresa que agora realiza a segunda fase, ao lado da MDR Construtora e Pavimentação Ltda. A previsão da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano é de que os serviços terminem ainda neste ano.

Os trabalhos no Parque Palmeiras ocorrem simultaneamente a outra obra de infraestrutura na região sul da cidade. Desde a última semana, as ruas Antônio Inácio, Valdir Ferreira de Jesus, José Dias de Souza e José Gomes do Nascimento, no Jardim Brasil, passam por instalação de rede de drenagem, assentamento de guias e sarjetas e pavimentação com bloco intertravado, que demandam investimento de R$ 2,6 milhões, por meio de parceria entre a administração municipal e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Lá, os trabalhos devem ser concluídos até o primeiro semestre de 2021.