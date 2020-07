O lançamento do primeiro grupo de negócios da cidade será lançado via online na próxima terça-feira, 21 de julho









A maior e mais bem sucedida organização de networking de negócios do mundo chegou à Itaquaquecetuba. Trata-se do BNI Talent, que terá o lançamento oficial de um grupo via online na próxima terça-feira, dia 21 de julho. E, pela primeira vez na região, a organização realiza o evento via videoconferência, que segue o padrão do novo normal, diante do cenário de pandemia por covid-19, respeitando as restrições dos ambientes corporativos.

Atualmente, o Alto Tietê já conta com quatro grupos bem sucedidos do BNI que, inclusive, já contribuíram com mais de R$ 200 milhões em negócios entre os 250 membros do grupo na região. As informações são do diretor de formação do BNI Talent, Antônio Carlos Palomares Júnior.

“O BNI é uma excelente oportunidade de networking entre as empresas da região. O objetivo do grupo é gerar negócios através do marketing ‘boca a boca’”, explicou Palomares Júnior, que também atua como presidente do BNI Prisma, o maior grupo de negócios da região, que está em Mogi das Cruzes. “Eu também enxergo Itaquá com grande potencial. É uma cidade com mais de 700 indústrias e ainda conta com um comércio forte”, destacou o diretor de formação, lembrando ainda que o BNI tem planos de expansão no Alto Tietê.

Inicialmente, o primeiro grupo do município itaquaquecetubense conta com 25 membros de diversos segmentos. No entanto, a expectativa é que a equipe cresça ainda mais.

Além de girar a economia dentro da própria região, o estreitamento de relações entre as empresas é muito importante no progresso dos negócios. Para o presidente do grupo Talent, Sérgio Henrique Ruiz, Itaquá está estrategicamente localizada próximo ao aeroporto internacional e à capital, potencial que pode ser muito bem explorado, levando em consideração a quantidade de indústrias que a cidade abriga.

“Entendo ser de grande importância a chegada de uma equipe que tem como propósito gerar networking e referências qualificadas, conectando empresários a serviços e produtos de qualidade, que possam ser contratados com confiança e segurança”, afirmou o presidente do grupo. “O famoso ‘boca a boca’ é prática antiga. Agora, imagine colocar essa prática dentro de um método já validado, praticado diariamente há 35 anos. Uma equipe BNI é, em verdade, um time de pessoas dedicadas a referenciar o serviço/produto dos demais membros a toda sua rede de contatos, o que significa gerar negócios a todos que participam do grupo”, enfatizou Ruiz.

O presidente do primeiro grupo de negócios de Itaquá também destacou a eficiência do trabalho realizado por meio da metodologia do BNI: “É uma metodologia sólida, bem praticada com a seriedade e compromisso da Equipe Talent, não tenho dúvidas que será uma combinação que gerará muito networking e negócios fechados”.

O responsável pela metodologia aplicada no BNI Talent é Paulo Sérgio da Conceição, que mostrou otimismo com a chegada do grupo em Itaquaquecetuba. “Vejo tudo com muito ânimo e motivação, principalmente neste momento tão crítico da economia. É um grupo de empresários que se reúne para fomentar negócios entre si, e mantendo uma atitude positiva e empreendedora apesar da crise é, sem dúvida um marco para uma cidade tão rica em oportunidades como Itaquaquecetuba. Estamos prontos para transformar a forma como o município faz negócios”, afirmou.

O empreendedor que tiver interesse em participar do grupo Talent, basta entrar em contato. “Caso o empresário conheça algum membro de nossa equipe, ele pode pedir para ser convidado para participar de uma de nossas reuniões. Quando retornarmos às nossas reuniões presenciais, ele poderá nos visitar no dia do encontro às terças feiras, 6h30, no restaurante Roda d’ Água. Para acessar nossas reuniões online, é necessário ter o link de acesso, para isso ele deverá fazer contato através de nossas redes sociais, ou como disse anteriormente, ser convidado por algum de nossos membros”, explicou Paulo Sérgio.

Para mais informações basta acessar o site bnialtotiete.com.br e acompanhar as novidades nas mídias digitais do BNI Talent no Facebook (facebook.com/bnitalent) e no Instagram (instagram.com/bnitalent).