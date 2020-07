O prefeito Marcus Melo visitou na manhã desta quarta-feira (15/07) a obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Prof. Benedito Estelita de Mello, no Socorro. O prédio que antes tinha quatro salas de aula passará a ter 11 salas, incluindo o berçário, ampliando o atendimento em educação infantil e ensino fundamental. Com as obras, serão criadas 366 novas vagas.

A escola, que hoje atende 148 alunos, terá capacidade para atender 514 alunos, destes 78 em período integral nas turmas de berçário a Infantil II com a oferta do atendimento em creche. “A escola está sendo completamente modernizada e além da ampliação do atendimento, está recebendo soluções sustentáveis e novos espaços. O bairro do Socorro está recebendo uma nova escola, que oferecerá um ensino de ainda mais qualidade para nossos alunos”, disse o prefeito Marcus Melo.

O novo prédio terá cinco salas de aula para o ensino fundamental, cinco salas para educação infantil, berçário, sala multiuso, biblioteca multimídia e as áreas pedagógica, administrativa, serviços e de convívio. O investimento é de R$ 2.687.775,13. A escola contará com soluções sustentáveis, como sistema de reuso de águas pluviais, placas fotovoltaicas, área para horta e iluminação e ventilação naturais.

Também participaram da visita à escola municipal o vice-prefeito Juliano Abe, a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes e o titular da Pasta de Obras, Thiago Takeuchi. A unidade faz parte do pacote de 16 creches construídas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, que irão criar mais de três mil vagas na cidade.



Foram entregues sete novas creches (Jardim Aracy, Mogi Moderno, Jundiapeba (2), Jardim Universo, Jardim Aeroporto e Vila Natal) e outras oito estão em construção nos bairros de Vila São Paulo/Botujuru, Vila Nova Estação, Jundiapeba (4), Vila São Sebastião (Jardim Santos Dumont) e Vila Moraes. Outras três unidades estão em ampliação, sendo duas unidades em Jundiapeba e uma no Parque Olímpico. (Kelli Correa Brito)

