Praça Lourdes Maria de Jesus Santos recebeu diversas melhorias; entrega foi transmitida pelo Facebook da Prefeitura de Poá e do prefeito Gian Lopes

O prefeito de Poá, Gian Lopes, entregou na tarde de 16 de julho a revitalização completa da Praça Lourdes Maria de Jesus Santos, no Jardim Tereza Palma. O local foi totalmente transformado e agora conta com pista de caminhada, campo de futebol society com grama sintética, melhoria da pista de skate, playground com brinquedos modernos, áreas de convivência e exercícios, estacionamento, iluminação de LED e futuramente diversos projetos esportivos serão realizados no espaço. Secretários municipais, vereadores e moradores do bairro acompanharam o evento de entrega das obras.



“Fizemos uma grande transformação nessa praça e agora oferecemos à população do Jardim Tereza Palma e bairros próximos um espaço estruturado. Porém, é sempre importante reforçar que estamos realizando em toda cidade um forte trabalho de revitalização, com diversos bairros sendo contemplados. Poá é um verdadeiro canteiro de obras”, comentou o prefeito Gian Lopes.



Apenas no setor de esporte, lazer e recreação, além do investimento para revitalização da Praça Lourdes Maria de Jesus Santos, no Jardim Tereza Palma, Poá também realizou a completa recuperação das praças Armando Rossi e da Bíblia, na região central; está concluindo as obras da Praça da Juventude (Conjunto Alvorada) e da Praça no Jardim Emília; e iniciou nesta semana a reforma do Centro Esportivo Antonio Sanches, entre diversos outros projetos.



O secretário de Obras Públicas, Augusto de Jesus, explicou que os moradores do Jardim Tereza Palma pediam há muitos anos a revitalização da Praça Lourdes Maria de Jesus Santos e esta gestão está atendendo esta solicitação. “Trabalhamos para atender as demandas dos poaenses e ficamos muito felizes de agora trazer as melhorias necessárias a este equipamento público, que agora conta com uma grande estrutura para oferecer lazer e esporte à população”.



Foto e Fonte: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá