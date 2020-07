Até o dia 31 de agosto, a Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos estará promovendo a intensificação da vacinação contra o sarampo. Trata-se da segunda fase da campanha que foi iniciada no começo deste ano, focando as crianças e a verificação das carteirinhas de vacinação. Mas desta vez, o público-alvo são adultos de 30 a 49 anos, independente se tenham tomado as duas doses contra a doença ou não.

Todos os postos de saúde da cidade possuem a vacina para aplicação, que ocorre das 8 às 16 horas. É necessário apresentar documento de identificação com foto. Pessoas com outras idades fora as do público-alvo, inclusive crianças a partir de seis meses, podem também fazer a verificação da carteirinha no seu posto de saúde de referência, e se for necessário, a dose também será aplicada. A meta municipal é imunizar 51.048 ferrazenses.

Vale destacar que a vacina não é indicada aos munícipes que sejam alérgicos a ovo, possuam doenças imunossupressoras ou para gestantes. Nos dois últimos casos, é necessária indicação médica.

O titular da pasta, Aloísio Lopes Priuli, destaca a importância da vacinação contra o sarampo. “Estamos falando de uma doença que estava erradicada no país, e que voltou a permanecer e aumentar no Brasil. Sendo assim, nosso único meio de prevenção é a vacina, uma arma poderosa contra esta grave doença, que inclusive pode levar a morte”, afirmou Priuli.

Fonte: DeCom Ferraz