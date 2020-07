As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos deram início, nesta segunda-feira (20/07), aos trabalhos de recapeamento da rua São Tomé, no Conjunto Santo Ângelo. Os trabalhos fazem parte do cronograma de recuperação da malha viária, que vem atendendo diversas vias da cidade e, neste caso, são executados com mão de obra e equipamentos próprios.

A rua São Tomé já havia passado por fresagem, portanto os serviços consistem na implantação de uma nova capa asfáltica, o que vai garantir melhores condições de mobilidade e de vida para quem vive naquela região. Somente nesta via, a área atendida é de 5.500 metros quadrados, o investimento é de R$ 225,4 mil e a previsão é que ela seja entregue neste sábado (25/07).

Até a última semana, as equipes estavam empenhadas na colocação de uma primeira camada asfáltica em ruas do Jardim Piatã II. Os trabalhos no local serão finalizados em breve. Outras vias que serão atendidas, a partir da próxima semana, são a Osvaldo Scognamiglio, Julio Mobaid e Expedicionário Domingos de Lucca, todas na região da Vila São Francisco.

Na Expedicionário Domingos de Lucca, será feito recapeamento de um trecho de 130 metros lineares. Já na Osvaldo Scognamiglio e Julio Mobaid, os serviços serão de asfaltamento, numa extensão total de 430 metros.

As frentes de recapeamento e asfaltamento na cidade vêm atuando em ritmo acelerado ao longo dos últimos meses. Entre as vias recentemente atendidas com trabalhos de recapeamento e asfaltamento, estão as avenidas General Dutra, Henrique Eroles, Alício de Carvalho e Capitão Manoel Rudge. Também receberam melhorias na capa asfáltica com investimentos da Prefeitura as avenidas Professor Ismael Alves dos Santos, Katsuji Kitaguchi e Professor Álvaro Pavan. No Jardim Piatã II, as ruas contempladas são Bragança Paulista, Barra Velha e Caraguatatuba.

Os trabalhos também fazem parte da fase 2 do programa Asfalto Melhor, que já atendeu com recapeamento ruas como Dr. José Juca Assi e as avenidas Antônio de Almeida e Ezelino da Cunha Glória. Pela fase 1, concluída em junho de 2019, foram ao todo 12 ruas e um total de 5,1 quilômetros atendidos pelo programa.

Vale lembrar que a programação diária de reparos, com a Operação Tapa-Buraco, não sofreu interrupção.Voltar