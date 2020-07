O prefeito Marcus Melo recebeu na tarde desta segunda-feira (20/07), a professora Raelen Brandino Gonçalves, da EM Profª Therezinha Soares, na Vila Brasileira, que conquistou o 1º lugar na categoria Educação Infantil do Prêmio Professor Transformador, uma iniciativa da Base2edu, da Bett Educar e do Instituto Significare. Foram mais de 1,2 mil projetos inscritos de todo o Brasil.



A professora ficou entre os 12 finalistas e disputou a final com um projeto do Rio Grande do Sul e outro de Santa Catarina. “É um grande orgulho para nossa cidade ter um projeto, desenvolvido em uma escola municipal, reconhecido nacionalmente. Preparamos essa homenagem para agradecer o empenho e a dedicação com a transformação das vidas de nossas crianças”, disse o prefeito Marcus Melo.



O projeto vencedor foi o “Extra, extra, extra: tá na hora de brincar!”, desenvolvido com alunos do Infantil III, que se trata da elaboração de um jornal para compartilhar com as famílias as atividades dos alunos em sala de aula, de acordo com a linguagem deles. Pelo projeto, foram trabalhados os campos de expressão, o desenvolvimento da identidade dos alunos e de atividades, como brincar, explorar, participar, expressar, conhecer e conviver.



“Foi uma surpresa receber a notícia de que eu havia ganhado, conheci outros projetos maravilhosos que trouxe novas perspectivas para o meu trabalho. É um momento de reconhecimento de que estou no caminho certo, aplicando o que tenho estudado em minha prática na sala de aula”, contou a professora, que sonhava lecionar desde os seis anos de idade e completou nesta segunda-feira (21/07) 11 anos na rede municipal.

Raelen venceu também o Prêmio Mogi: Educador por Excelência 2019na categoria Educação Infantil, promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria de Educação, o que a motivou a participar da competição nacional. “É uma grande satisfação ver que nossa premiação tem estimulado os professores a alçar novos voos”, disse a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes. (Kelli Correa Brito)

Secretaria de Educação