Equipamento vai beneficiar 150 crianças em horário integral ou 300 em atendimento parcial da região

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, acompanhado do secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, realizou neste sábado uma visita técnica à escola municipal (EM) Zaira Assen Torrano, no Jardim Nova América. A unidade conta com seis salas e deve oferecer atendimento a 150 crianças de 0 a 3 anos em período integral, ou o dobro de vagas no atendimento parcial, de acordo com a demanda local. A expectativa é que o equipamento comece a funcionar em setembro, com o possível retorno das aulas presenciais, que seguem paralisadas por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Também participaram da visita a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; os deputados estaduais André do Prado e Estevam Galvão de Oliveira; o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Rosa; os vereadores Antonio Rafael Morgado e Edirlei Junio Reis; o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini; e a dirigente regional de Ensino, Mara Bioto.

A unidade, que faz parte do Programa Creche Escola, sendo projetada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação para Desenvolvimento da Educação (FDE), vai contar com 30 profissionais e tem espaço multiuso, refeitório, ambientes administrativos, berçário com fraldário e área para alimentação e lactário.

Ao todo, o investimento foi de R$ 2.613.545,36, sendo R$ 2.480.094,23 destinados às obras de construção da unidade, localizada na rua Claudionor Rosa de Lima. Já o empenho em equipamentos e materiais de natureza permanente foi de R$ 133.451,13. A escola deverá atender as famílias do Residencial Nova América e dos bairros adjacentes.

Durante a vistoria técnica, Bassini destacou que a nova escola se tornou realidade graças à parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo. Ele lembrou que essa não é a primeira escola entregue a partir de parceria. A unidade do Quaresmeira, inaugurada no começo deste ano, foi a partir da colaboração da iniciativa privada. Isso significa boa gestão e comprometimento. O presidente da Câmara completou dizendo que a qualidade das escolas e a melhoria do ensino são nítidas.

Já o deputado estadual André do Prado frisou a energia da atual gestão em entregar obras pela cidade, seja do asfalto novo às escolas modernas e equipadas, como é o caso da unidade do Nova América. Ele parabenizou Suzano pelo avanço contínuo, que se tornou referência na região. Para ele, esse é um governo que dá resultados e que vem crescendo a cada dia. Estevam Galvão de Oliveira, por sua vez, endossou a fala de Prado, reforçando a garra do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da primeira-dama Larissa Ashiuchi na cidade.

Em sua primeira agenda externa, após o período de recuperação da Covid-19, Soares falou do seu carinho e vínculo com a cidade de Suzano, não podendo deixar de participar da inauguração. “Fico muito feliz por finalizarmos essa creche. A comunidade do Nova América merece ter um espaço como esse. Quero cumprimentar o prefeito Rodrigo (Ashiuchi), porque sei o quanto ele se dedicou para colocar essa estrutura para funcionar. Parabéns à prefeitura e toda a sua equipe”, finalizou.

Por fim, o chefe do Executivo suzanense relembrou os principais feitos da Educação nos últimos anos, como a inauguração de escolas nos bairros Residencial Casa Branca, Cidade Miguel Badra, Jardim Europa e Jardim Quaresmeira; da criação de 25 salas de aula; da ampliação das creches conveniadas, saltando de 13 para 20 unidades; do crescimento do número de vagas, que foi de cerca de 24 mil para aproximadamente 28 mil; da criação de 12 escolas com horário estendido; e da entrega de kits de material e uniforme escolar.

Para ele, a escola é transformadora. Mais que um prédio, são as novas oportunidades, sendo que a unidade é um forte elo entre a prefeitura e a comunidade.

Marcaram presença ainda o filho da homenageada, José Abel Torrano; a neta Vanessa Torrano; e a vice-presidente da Associação Beneficente André Luiz, Tania Rosa; bem como o padre Luis Hidalgo; e o ministro Jeferson Rodrigues, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil.

Homenageada

A escola do Jardim Nova América leva o nome de Zaira Assen Torrano, uma das fundadoras da Associação Beneficente Vinha de Luz, onde funcionou a creche comunitária do Parque Maria Helena com mais de 200 alunos. Ao longo de sua trajetória na cidade, Zaira recebeu diversos prêmios por sua atuação filantrópica e de responsabilidade social, sendo homenageada na 6ª edição do Memória Viva e reconhecida com o Título de Cidadã Suzanense, em 2011. A homenageada faleceu em 2015, aos 93 anos de idade.