Expectativa é de que o posto beneficie 4 mil pessoas do bairro e adjacências e tenha condições de realizar, anualmente, até 50 mil procedimentos

A nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Monte Cristo será entregue pela Prefeitura de Suzano até o fim deste ano. A construção já chegou a 60% de conclusão do que está previsto em seu cronograma. A expectativa é de que o posto beneficie 4 mil pessoas do bairro e adjacências. As informações foram apresentadas nesta terça-feira (21/07) pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae).

Desde o início das intervenções no terreno localizado na rua Cachoeira, foram realizadas as etapas de adequação do solo, fundação e grande parte da alvenaria das paredes, bem como a instalação do telhado. Já foram iniciadas também colocação do piso, drenagem e adequações de acessibilidade. Restam ainda as etapas de acabamento, instalação das redes hidráulica e elétrica, acesso à rua e finalização, com pintura e aplicação de identidade visual.

A futura UBS destinada ao Jardim Monte Cristo irá substituir as atuais instalações, que ficam ao lado da Escola Municipal Caic, também na rua Cachoeira. Hoje são realizados cerca de 25 mil procedimentos por ano. Com o novo posto, este número poderá chegar a 50 mil. O secretário de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon, destacou que a unidade fará grande diferença no atendimento para uma região populosa da cidade, com melhor infraestrutura e comodidade.

Construída em uma área de 2.958 m² (68m x 43,5m), a unidade será composta por 20 repartições, incluindo quatro consultórios – sendo um de ginecologia e um odontológico –, salas de agentes comunitários de saúde, reuniões, medicamentos, farmácia, imunização, curativo, administração, coleta, almoxarifado, central de material e esterilização, depósito de material de limpeza, recepção, espera, escovódromo, copa, jardim e estacionamento, com rampa de acesso para ambulâncias.

A obra tem investimento de R$ 1.314.376,55, sendo R$ 400 mil do Ministério da Saúde, R$ 480 mil do governo estadual – via emenda do deputado José Américo – e R$ 434.376,55 de contrapartida da Prefeitura de Suzano.