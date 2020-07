A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos inaugurou na manhã de hoje, 23 de julho, mais uma creche, que atenderá 140 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. A unidade “Vovô Zequinha” está localizada no número 1.303 da Avenida Governador Jânio Quadros, no Parque São Francisco. A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, e de outras autoridades do município. Vale destacar que, na ocasião, todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 foram observados.

O espaço conta com seis salas, onde as aulas serão ministradas de acordo com a faixa etária dos alunos. A unidade também conta com outros espaços como solário, lactário, fraldário, sanitários para alunos, professores e para crianças com deficiência, área de banho e troca, berçário, copa, depósito para materiais de limpeza, lavanderia, cozinha, refeitório, despensa, área para carga e descarga, almoxarifado, secretaria, diretoria, sala de coordenação e pedagogia, sala dos professores, vestiário, playground, entre outros, todos à luz das legislações vigentes.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, destacou a preocupação com a volta das crianças à rede municipal de ensino depois de decretado o fim da quarentena. “Estamos aproveitando este período de isolamento para deixar tudo pronto para a volta das nossas crianças, adequando e ampliando o que é necessário. Agora, elas já têm mais um lugar para onde ir depois que esta pandemia passar, e já adianto que os pais podem ter certeza que faremos o possível para proteger cada aluno no sentido de evitar o contágio pela Covid-19”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense.

“É um situação atípica neste momento, a forma como foi a inauguração, mas é uma satisfação que estamos dando à população, já que mais um espaço está sendo aberto para o atendimento de berçário, infantil I e II. Havíamos prometido que o número de vagas de creche aumentaria e estamos fazendo isso hoje, afinal são mais 140 vagas para as crianças. Lembrando que ainda temos outras creches para inaugurar”, disse a titular da Educação ferrazense, Sônia Regina Fernandes Afonso, sobre o sentimento em mais uma inauguração.

Também estiveram presentes na inauguração a secretária municipal de Fazenda, Silvana Francinete da Silva, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Ferraz e filha do prefeito Zé Biruta, Bruna Carolina Chacon, bem como os vereadores Agílio Nicolas Ribeiro David e Flávio Batista de Souza