O CRESCER – Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes abrirá nesta quinta-feira (23/07), a partir das 9 horas, inscrições para os cursos de Gastronomia Clássica Em Casa – Módulo II, Panificação – Módulo II, Fotografia com Celular – Módulo II, Maquiagem – Módulo I e Costura – Confecção de Máscara de Proteção.

Os cursos de Fotografia com Celular e Maquiagem são abertos para todas as idades. Os demais cursos são para cidadãos a partir dos 18 anos. Após realizada a inscrição, o aluno receberá os links de acesso aos vídeos de seu curso no e-mail cadastrado e poderá iniciar imediatamente as aulas. O link para as inscrições é https://bit.ly/CRESCER_EAD.



Também estão disponíveis Gastronomia Clássica Em Casa – Módulo I, Panificação – Módulo I, Fotografia com Celular – Módulo I e Estética Corporal – Módulo de Drenagem Linfática. Para mais informações sobre os cursos EAD, os telefones para contato são 4798-5729 (CRESCER Braz Cubas), 4727-4971 (CRESCER Centro) e 4725-1985 (CRESCER Vila Natal). O e-mail denf@se-pmmc.com.br. (Kelli Correa Brito)

Secretaria de Educação