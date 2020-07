Prefeito Rodrigo Ashiuchi foi conferir a conclusão da obra; quase 500 alunos serão beneficiados, além da comunidade local

A Escola Municipal Professora Ana Rita Gomes, no Jardim Margareth, ganhou uma nova quadra poliesportiva, com cobertura, arquibancada e iluminação de LED. Os trabalhos foram finalizados nesta sexta-feira (24/07) e o prefeito Rodrigo Ashiuchi, ao lado do secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, foi vistoriar o espaço, que deve contemplar 487 alunos, além da comunidade local.

Realizada pela empresa Terra Mix Pavimentação e Construção, a obra teve duração de pouco mais de um mês. A quadra ganhou novo piso, cobertura, iluminação de LED, arquibancada, corrimão, traves e redes, tendo sido finalizada com a pintura completa de todo o espaço. O investimento foi de cerca de R$ 270 mil.

De acordo com Bassini, o contrato previa a criação da nova cobertura e do piso. Contudo, a empresa realizou a doação das demais melhorias. O secretário agradeceu ao presidente da Terra Mix, Davi Alves de Oliveira, pela sensibilidade em ajudar a escola, com a entrega completa da quadra, inclusive com redes e bolas para as crianças. Para o chefe da pasta, certamente, o espaço completo ainda será palco para muito esporte e lazer.

A diretora Cintia Souza Borges, que acompanhou a vistoria, agradeceu o empenho do prefeito e do secretário em realizar essa manutenção geral, garantindo mais qualidade no ensino aos estudantes. Da mesma forma, a dona de casa Ângela Barbosa, que tem dois filhos matriculados na escola, também elogiou a iniciativa. “Essa quadra significa mais qualidade de vida para todos nós moradores. Agora, estamos organizando com a escola um cronograma aos finais de semana para que a comunidade possa utilizá-la”, contou.

Em seguida, as autoridades foram conhecer as duas novas salas de aula da unidade educacional, feitas a partir de painéis de Cross Laminated Timber (CLT), ou laminado de madeira cruzada, com tecnologia inovadora.

Por fim, o prefeito agradeceu o empenho de todos e reforçou seu compromisso com a Educação suzanense. Ele disse que a administração está empenhada em oferecer cada vez mais qualidade no ensino municipal, seja com a inauguração de escolas, seja com a entrega de quadras e salas de aula. A garantia da Educação de qualidade é a prioridade.

Também participaram da vistoria o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, membros da empresa Terra Mix e profissionais da Secretaria Municipal de Educação.