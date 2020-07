A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio de uma parceria público-privada, já iniciou as obras do novo centro de fisioterapia da cidade, localizado no bairro da Cidade Kemel. O equipamento deverá ser entregue à população em dez meses. Atualmente, o município possui apenas um centro de fisioterapia, localizado no Jardim Castelo.

Trata-se de um espaço de 505 metros quadrados de área construída. O Centro deverá contar com 30 salas para tratamento, bem como sanitários, recepção, copa, almoxarifado, coordenação e sala para arquivos.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, o objetivo de mais um local para a reabilitação física é fortalecer a saúde pública para melhor atender os munícipes, com um espaço totalmente humanizado, que permitirá ampliar o número de atendimentos desta natureza em Ferraz.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, destacou como o novo centro de fisioterapia trará mais comodidade a quem precisa deste serviço. “Hoje, na cidade, quem precisa fazer tratamento de reabilitação física pela rede municipal tem que se deslocar para o Jardim Castelo, independente do bairro onde more. Então o novo centro, na Cidade Kemel, trará mais comodidade à população, o aumento de atendimentos deste tipo e ainda aliviará a demanda do Jardim Castelo”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense.

“Será mais um polo, um novo centro de fisioterapia, então é mais um ganho para a população, tendo em vista que será possível ampliar a capacidade de atendimento no município, mantendo o centro já existente no Jardim Castelo”, disse o titular da Saúde ferrazense, Aloísio Lopes Priuli, sobre as expectativas com o novo espaço.

Centro Municipal de Fisioterapia “Felício Armínio Brunetto”

O Centro de Fisioterapia “Felício Armínio Brunetto”, localizado no Jardim Castelo, foi inaugurado em 1995, na primeira gestão do prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta. Desde então, é o único equipamento municipal direcionado a reabilitação física. O local oferece atendimentos fisioterapêuticos em ortopedia e traumatologia, neurológicos, medicina tradicional chinesa (acupuntura, auriculoterapia e outras técnicas de medicina integrativa), uruginecologia, respiratória, Reeducação Postural Global (RPG), etc. Até abril deste ano, o Centro de Fisioterapia já havia realizado mais de sete mil atendimentos.