Objetivo é melhorar a segurança no trânsito. Intervenção está sendo feita no cruzamento das vias Getúlio Vargas e Padre Eustáquio

Semáforos de grande importância para melhorar o fluxo de trânsito em Calmon Viana estão sendo trocados. A intervenção viária está sendo realizada no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas e da Rua Padre Eustáquio. Este é um trabalho de grande importância para propiciar mais segurança e conforto aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

“Os equipamentos mais modernos sempre propiciam mais segurança e eficiência para todos. É um trabalho que realizamos em todos os pontos do município. Nosso objetivo é investir em um trânsito mais seguro para todos”, explicou o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes.

Além dos novos semáforos, a completa revitalização da Avenida Getúlio Vargas, em Calmon Viana, continua avançando. Hoje teve início o plantio de Palmeiras no segundo trecho de obras. Em breve, a avenida estará totalmente recuperada e contará com melhoria no pavimento, nas calçadas, na iluminação, no paisagismo, entre muitos outros benefícios.

Poá vem se destacando pelo trabalho realizado visando a redução de acidentes no município, inclusive a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana foi parabenizada pelo Programa Respeito à Vida – São Paulo Dirigindo com Responsabilidade, quando registrou uma redução de 90% no número de óbitos no trânsito na cidade.

Foto: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá