A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, encerra, nesta semana, a entrega da segunda remessa dos kits emergenciais de alimentos, disponibilizados aos mais de 20 mil alunos da rede por conta da paralisação das aulas presenciais por causa da pandemia pela Covid-19. Vale destacar que é importante que os pais ou responsáveis aguardem o contato da unidade escolar para agendamento de horário, o que deve evitar aglomerações na retirada dos kits.

Hoje, 27 de julho, os kits foram entregues nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) “Myriam Penteado Rodrigues Alckimin” e “Professor Ruy Coelho”. Nesta terça-feira, as unidades que distribuirão os kits serão as Emebs “Halim Abissamra” e “Professora Primorosa Jorge do Nascimento”. Já na quarta, dia 29, quem recebe os alimentos são os alunos das escolas “Sara Tineue” e “Prefeito Helmuth Hans Louis Baxmann”. Na quinta-feira, os kits serão entregues para as crianças do “Prefeito Ângelo Castelo” e “Antônio Bernardino Corrêa”. E para fechar as entregas da segunda remessa dos kits emergenciais de alimentos, na sexta-feira, os alunos a serem contemplados serão os das Emebs “Doutor Joracy Cruz”, “Maria Inês Camilo Gurgel” e “Nurimar Martins Hiar”.

De acordo com a titular da Educação ferrazense, Sônia Regina Fernandes Afonso, cada escola também adora seu próprio cronograma, por isso é necessário que os pais aguardem o contato da unidade. “Isso está sendo feito com o objetivo de evitar aglomerações, por conta da pandemia. Então a entrega na escolas podem durar até três dias, mas os diretores estão entrando em contato com os pais para esclarecer a dinâmica das entregas”, explicou a secretária municipal.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, ressaltou a ação e falou sobre como os kits emergenciais de alimentos são imprescindíveis para muitas famílias do município. “Atingimos nosso objetivo, que era levar a merenda até a casa dos nossos alunos. A logística foi complexa, a ação trabalhosa, mas estamos felizes com o resultado, afinal somos uma cidade carente e sabemos que muitos pais e responsáveis perderam seus empregos nesta pandemia, então o kit veio no momento certo”, destacou o chefe do Executivo ferrazense.

Kits emergenciais de alimentos

Por conta da paralisação das aulas presenciais da rede municipal, adotada para evitar o contágio pela Covid-19, a Prefeitura iniciou em abril a entrega de kits emergenciais de alimentos. A primeira remessa atendeu mais de 20 mil crianças, assim como a segunda, que terá seu entrega finalizada nesta semana. Vale destacar que os alunos matriculadas nos jardins I e II, pré I e pré II também receberam, junto com o kit de alimentos, um kit de higiene bucal. De acordo com a administração municipal, o objetivo foi assegurar a alimentação de qualidade das crianças da rede, mesmo fora das escolas.