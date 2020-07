Intervenções, que seguirão ao longo dos próximos meses, compreendem ainda ampliação do sistema de drenagem e construção de guias e sarjetas

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ao lado da vereadora Gerice Lione, vistoriou nesta sexta-feira (24/07) as obras de pavimentação asfáltica na rua Valdir Ferreira de Jesus, no Jardim Brasil, em Palmeiras. As intervenções, que seguirão ao longo dos próximos meses, compreendem ainda ampliação do sistema de drenagem e construção de guias e sarjetas.

O serviço de assentamento de bloquetes intertravados também está sendo executado nas ruas Antônio Inácio, José Dias de Souza e José Gomes do Nascimento pela empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda. e envolvem investimento de R$ 2.603.141,11, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

A obra faz parte de um conjunto de melhorias na infraestrutura do bairro iniciado em maio, com apoio do deputado estadual André do Prado. Além da pavimentação, drenagem e construção de guias e sarjetas, haverá reforço de sinalização, manutenção na iluminação pública e limpeza urbana. A previsão é de que todos os serviços sejam concluídos até o primeiro semestre de 2021.

Para a autônoma Silvia Rocha da Silva, que vive no bairro há 25 anos, o pavimento é uma grande conquista, que vai beneficiar centenas de famílias. “Nossa rua sempre foi de terra, gerando muita poeira. Agora, conquistamos um asfalto de qualidade. Mais do que mobilidade, estamos ganhando saúde. Só tenho que agradecer a atenção e o compromisso do prefeito e da vereadora”, destacou.

A parlamentar, por sua vez, relembrou que esse era um antigo pedido da população. Ela disse que há muito tempo era um desejo pavimentar o Jardim Brasil e só agora que o progresso chegou. Gerice ainda comentou que observa obras por toda a cidade, sendo que todo esse empenho e comprometimento refletem em mais qualidade de vida às famílias suzanenses.

Segundo o prefeito, além do Jardim Brasil, também está ocorrendo pavimentação em outros pontos do distrito, como o Parque Palmeiras e o Jardim Planalto. Ashiuchi disse que as equipes seguem pelo Jardim Brasil, com pavimento, drenagem e guias e sarjetas, em trabalhos simultâneos. Depois, haverá nova iluminação, sinalização e zeladoria completa.