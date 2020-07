Live vai ao ar às 19h30, via Facebook e Blogspot; editada pela Literare Books Internacional, obra tem como público-alvo profissionais do Direito que já utilizam ou pretendem lançar mão no dia a dia de ferramentas como o Coaching, a Programação Neurolinguística (PNL), a Constelação Familiar, e o Pensamento Sistêmico





Em tempos de pandemia, não há algo mais em voga do que o tal do “novo normal”. E isso faz com que algumas carreiras ganhem novos contornos, não apenas para se manterem no mercado, mas, principalmente, para que estejam preparados para atenderem o cliente – que tende a ficar ainda mais exigente. Isso não exclui o Direito, área que, além de flertar com a tradição e, ao mesmo tempo, com os avanços tecnológicos, está cada vez mais próximo da inteligência emocional como aliada na conquista e na fidelização de clientela e na garantia de resultados satisfatórios.

Foi pensando nisso que Douglas de Matteu e Carla Alessandra Branca reuniram um time de alto calibre para lançarem “O Futuro Humanizado do Direito”. Editado pela Literare Books Internacional, o livro abarca 126 páginas que valorizam práticas como o Coaching, a Programação Neurolinguística (PNL), a Constelação Familiar, e o Pensamento Sistêmico na rotina dos profissionais de Direito, a fim de torná-la mais humanizada e preparada para lidar com a demandas, clientes, prazos e processos.

Em razão da pandemia de Covid-19, o lançamento do título será via Facebook (carlaalessandra.branca // IAPerforma) e Blogspot (www.ofuturododireito.blogspot.com). Uma Live está marcada para esta 5ª feira (30 de julho), às 19h30. Na oportunidade, os 11 co-autores estarão on-line para falar sobre a obra e tirar possíveis dúvidas dos internautas.

“O Futuro Humanizado do Direito” foi elaborado por nove advogados, um publicitário e um administrador, professor universitário e PhD em Coaching: Douglas de Matteu, Ivelise Fonseca De Matteu, Claudia Helena Silva, Leila Cunningham, Aloísio Espíndola, Carla Alessandra Branca, Cátia Lanzoni, Valéria Gimenez Aguilar Rodrigues, Carla Calderaro, Fabiana Cunha Fernandes Costa e Luci Bonini.

“O fim do Direito tradicional: novas posturas para os profissionais de Direito”, “O advogado empreendedor: novas competências”, “Superadvocacia: Tecnologia da Informação e Tecnologia de Desenvolvimento Humano” e “A contribuição da Constelação Sistêmica Familiar” são alguns dos nove capítulos de “O Futuro Humanizado do Direito”, que estará à venda por R$ 39,90, com os próprios organizadores e co-autores da obra, no site www.iaperforma.com.br e em renomadas livrarias físicas e on-line como Cultura, Saraiva e Amazon.

Para Matteu, o livro é providencial para o momento, pois o Direito vem sofrendo mudanças ao longo dos últimos anos, o que convida os profissionais do segmento a aperfeiçoarem suas atuações, lançando mão do pensamento sistêmico complexo, das Constelações, do Coaching e da PNL:

“Na década passada, não ouvíamos falar nos tribunais sobre ferramentas que não estivessem em códigos, leis e jurisprudências. Nos últimos dez anos, houve uma significativa mudança, que, agora, com a pandemia de Coronavírus, está sendo ainda mais acelerada. Assim, mais do que nunca, o Direito não deve ser encarado apenas como um mediador, como algo frio, mas, sim, como parte integrante das soluções. Este livro trata bem sobre este novo momento”, considera.

SERVIÇO

Livro: “O Futuro Humanizado do Direito – Novas Abordagens: Pensamento Sistêmico, PNL, Coaching e Constelação Familiar”

Editora: Literare Books Internacional

Coordenadores: Douglas De Matteu e Carla Alessandra Branca

Co-Autores: Douglas De Matteu, Ivelise Fonseca De Matteu, Claudia Helena Silva, Leila Santana Arias Cunningham, Aloísio Espíndola, Carla Alessandra Branca, Cátia Lanzoni, Valéria Maria Gimenez Aguilar Rodrigues, Carla Patrícia Calderaro, Fabiana da Cunha Fernandes da Costa e Luci Mendes de Melo Bonini.

Páginas: 126

Capítulos: 9 – “O fim do Direito tradicional: novas posturas para os profissionais de Direito”, “O advogado empreendedor: novas competências”, “Superadvocacia: Tecnologia da Informação e Tecnologia de Desenvolvimento Humano”, “Pensamento Sistêmico Estratégico”, “A contribuição da Constelação Sistêmica Familiar”, “Direito Sistêmico”, “Práticas em um escritório de Advocacia Sistêmica”, “O Direito Sistêmico e a Justiça Restaurativa: caminhos de acolhimento e reencontro” e “Teoria dos Sistemas e Complexidade”

Público-Alvo: profissionais e estudantes de Direito, e profissionais de Desenvolvimento Humano

Valor: R$ 39,90

Venda: com os próprios organizadores e co-autores da obra, no site www.iaperforma.com.br e em renomadas livrarias físicas e on-line como Cultura, Saraiva e Amazon.

Lançamento:

Data: 30 de julho – 5ª feira

Horário: às 19h30

Live: pelo Facebook (carlaalessandra.branca // IAPerforma) e pelo Blogspot (www.ofuturododireito.blogspot.com)