Termina às 9h desta sexta-feira (31/07) o prazo para feirantes e varejistas apresentarem as propostas e documentação exigidas no edital de chamamento público para concorrer às 37 novas vagas oferecidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes em feiras livres e varejões. Os interessados devem entregar os envelopes na Secretaria Municipal de Agricultura, localizada no Mercado do Produtor “Minor Harada” (avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 550 – Mogilar). As vagas são em diversos ramos de atividade e para vários locais da cidade.

Cada participante poderá concorrer a apenas uma vaga. O chamamento é aberto a pessoas jurídicas e físicas, maiores de 18 anos. É necessário estar com CPF ou CNPJ regularizado.

Há vagas para a feira noturna do Centro e para as feiras diurnas da Vila Industrial, Cezar de Souza, Mogi Moderno, Shangai, Jardim Maricá, Vila Nova Cintra, Jardim Esperança, Vila Nova Aparecida, Braz Cubas, Oropó, Parque Olímpico e Taiaçupeba. O horário das feiras diurnas é das 7h às 12h, e das noturnas, das 16h às 21h.

O chamamento é para comercialização de laticínios; temperos; grãos e cereis; armarinhos; brinquedos; milho verde e derivados; confeitaria; roupas de cama, mesa e banho; frutas; verduras; refeições e comida rápida.

“Esta iniciativa faz parte das ações de retomada econômica, com geração de emprego, renda e desenvolvimento após a pandemia”, afirma o secretário municipal de Agricultura, Renato Abdo.

Os envelopes serão abertos em ato público, no dia 3 de agosto, às 15h, no auditório da Prefeitura (avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 – térreo). Para evitar aglomerações devido à pandemia da Covid-19, será permitida apenas a presença do interessado na vaga. O uso de máscara facial será obrigatório.

“O prazo de edital costumava ser mais curto, de 5 a 8 dias. Desta vez, devido à pandemia, estabelecemos um período de 18 dias, do início ao fim do chamamento, para que as pessoas tivessem mais tempo para levar os envelopes com a documentação e, assim, evitar aglomerações”, destaca Abdo.

As despesas de instalação das barracas (constituídas de equipamentos padronizados, aprovados pela Prefeitura de Mogi das Cruzes) são de responsabilidade do feirante ou varejista.

Informações e esclarecimentos na Secretaria Municipal de Agricultura, no Mercado do Produtor, ou pelos telefones 4798-5136 ou 4798-6961, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Secretaria de Agricultura