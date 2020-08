A Vigilância Epidemiológica, órgão vinculado à Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos, divulgou hoje, 31 de julho, o balanço de vacinados na campanha contra a gripe, que ocorreu na cidade entre 23 de março e 24 de julho. Foram quase 50 mil imunizados, entre grupos prioritários e população no geral. Vale destacar que esta campanha foi realizada em novos moldes, se comparada aos anos anteriores, por conta do impacto da pandemia pelo novo coronavírus na rotina dos ferrazenses.

Entre os públicos-alvo da vacinação, foram imunizadas 7.393 crianças (48,95% da meta), 882 gestantes (39,59% da meta), 209 puérperas (57,10% da meta), 1.196 adultos com idades entre 55 e 59 anos (17,71% da meta), 4.333 profissionais da saúde (60,40% da meta), 1.063 professores da rede pública e privada (63,39% da meta), 6.480 pessoas com comorbidades (87,37% da meta), entre outros grupos. O público com maior número de pessoas imunizadas, no entanto, foi o de idosos com mais de 60 anos, pois foram 17.710 pessoas da terceira idade imunizadas, correspondendo a 146,76% da meta municipal.

No total dos grupos prioritários, a Prefeitura aplicou 39.588 doses, o que equivale a 75,19% da meta geral. Mas as últimas semanas da campanha no município foram abertas à população, contabilizando mais 12,3 mil pessoas no número total de vacinas contra a H1N1 aplicadas em Ferraz. Para que tais números fossem possíveis, a pasta também realizou 12 imunizações por meio do sistema drive-thru, sendo cinco delas simultâneas em todas as unidades de saúde do município durante uma semana. A estratégia foi pensada para garantir a imunização dos públicos-alvo e ainda evitar o contágio pela Covid-19, com o mínimo de contato possível entre moradores e profissionais da Saúde.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, destacou os esforços da Secretaria Municipal de Saúde para que a vacinação fosse realizada de forma efetiva, mesmo em meio à crise do novo coronavírus. “Havia a preocupação em vacinar os grupos prioritários, mas também de protegê-los de exposições desnecessárias por conta da fácil transmissão da Covid-19. Por isso, a Saúde foi minuciosa no planejamento da campanha, nas estratégias para imunização e no atendimento em si na hora da aplicação da dose. Com isso, conseguimos vacinar quase 50 mil munícipes com sucesso e estou feliz com o resultado”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense.

“Em alguns grupos, a procura foi baixa, o que nos deixou preocupados, mas a busca geral pela vacina foi considerada satisfatória, principalmente em relação aos idosos, que era nossa maior preocupação por conta da vulnerabilidade, até mesmo por causa da Covid-19. Mas estamos contentes com os números e esperamos ainda mais sucesso na próxima campanha”, disse o titular da Secretaria Municipal de Saúde, Aloísio Lopes Priuli, sobre a avaliação da vacinação contra a gripe neste ano na cidade.