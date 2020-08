O Prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlo Fernandes Chacon, o Zé Biruta, assinou na manhã do dia 5 de agosto, o contrato com a Organização Social (OS) Instituto Esperança e Vida (IEV), que irá realizar a gestão de 19 unidade da Estratégia da Saúde da Família (ESF). Na ocasião, também estava presente o titular da Secretaria Municipal de Saúde, Aloísio Lopes Priuli, e o diretor da instituição, Paulo Sérgio Pastorello. O principal objetivo do contrato é agilizar os atendimentos em postos de saúde da cidade.

Cinco unidades de saúde serão inseridas na nova gestão, que já inicia os trabalhos na próxima segunda-feira (10). O Instituto Esperança e Vida (IEV) irá trazer para Ferraz 19 médicos generalistas, que atenderão de recém-nascidos a idosos, oito horas por dia, cinco dias da semana. Já houve o recrutamento e seleção destes profissionais, mas o efetivo atendimento à população ocorrerá a partir de 14 de agosto, de acordo com a própria OS.

Outra novidade que a Organização Social traz ao município é o sistema portas abertas para agendamento de consultas. Haverá um agente administrativo para cuidar deste processo nas unidades de gestão da OS, que se observar horários disponíveis no mesmo momento em que o munícipe procurar o serviço, já o encaminhará para a consulta. Este sistema também priorizará mães e filhos, para que passem no mesmo dia e horário no profissional de sua escolha.

O Prefeito Zé Biruta destacou como o Instituto esperança e Vida (IEV) ajudará a melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Saúde Ferrazense. “Vai trazer agilidade para o serviço e a população será atendida com mais rapidez. Nosso maior problema hoje é a fila de espera para o agendamento de consultas, o que deve ser resolvido a partir de agora. Estamos muito felizes por mais este avanço para nossa cidade”, afirmou o chefe do Executivo Ferrazense.

O Secretário Municipal da Saúde, Aloísio Lopes Priuli, falou da importância do alinhamento das ideias da pasta com as da OS. “A organização tem sua maneira de administrar, mas estaremos totalmente em conformidade, alinhando diretrizes todo os dias para oferecer o melhor serviço possível os moradores”, disse Priuli.

“Estamos satisfeitos em ter assinado o contrato com Ferraz hoje e esperamos estar com conformidade com as ações da Secretaria Municipal de Saúde e preceitos do Ministério da Saúde. Queremos auxiliar no atendimento à população e fazer a diferença na vida dos munícipes que precisam dos serviços públicos de saúde”, finalizou o diretor da organização social, Paulo Pastorello, sobre o contrato firmado com a administração municipal.

Na oportunidade, também estavam presentes os secretários Fernando Felippe (Comunicação Social) e Silvana Francinete da Silva (Fazenda).





O currículo deve ser enviado no seguinte Email: rh@institutoesperancaevida.org

Texto: Leticia Riente – MTB: 87999 / SP.

Fotos: Aurélio Alves – MTB: 85280 / SeCom ferraz.

Secretaria de Comunicaçāo Social de Ferraz de Vasconcelos.