As mortes em decorrência da Covid-19 em Mogi das Cruzes apresentaram queda de 23% entre os meses de junho e julho de acordo com dados registrados pelo Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Os registros incluem mogianos que faleceram na cidade, na Capital e também em outros municípios, seguindo as notificações realizadas pelos hospitais e os dados lançados nos sistemas oficiais de monitoramento. Os dados são registrados de acordo com a data do óbito, o que, muitas vezes, não corresponde à data de divulgação porque depende de confirmação.

No mês de junho foram registrados 87 óbitos de mogianos por Covid-19. Em julho esse número baixou para 67. A redução atende às expectativas, mas ainda é tempo de cuidado e prevenção porque o vírus continua circulando e a pandemia não acabou. “Não podemos descuidar até que uma surja uma vacina eficaz contra a doença. Até lá, distanciamento social, uso de máscaras e higiene das mãos devem fazer parte da rotina de todos”, reforça o secretário municipal de Saúde, Henrique Naufel.

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Mogi das Cruzes tem adotado uma série de medidas para conter o avanço da contaminação e garantir atendimento médico para todos que precisam. Uma das primeiras ações foi a criação do Centro de Referência do Coronavírus no Hospital Municipal, em Braz Cubas, com Pronto Atendimento, exames e internação para pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19. O Hospital de Campanha, instalado na avenida Cívica, foi instalado para garantir retaguarda aos casos leves e moderados.

Atualmente, há 59 pessoas internadas pelo novo coronavírus no Hospital Municipal (34 em leitos de UTI e 25 em enfermaria) e 32 pacientes no Hospital de Campanha (todos em leitos de enfermaria). Em todo o município, incluindo hospitais públicos e privados, há 184 pessoas internadas, das quais 60 estão em terapia intensiva e 124 em leitos de enfermaria, o que representa 55% de ocupação em UTI Covid e 40% em Enfermaria Covid.

Mogi das Cruzes já registrou, desde o início da pandemia na cidade, um total de 4.397 casos de mogianos infectados pelo novo coronavírus, dos quais 2.411 já se recuperaram, 1.732 são casos ativos e, infelizmente, 254 vieram a óbito. Do total de óbitos, 85% das vítimas eram portadoras de doenças crônicas e 69% tinham 60 anos ou mais. O município ainda aguarda o resultado de 1.332 exames e investiga seis óbitos suspeitos de Covid-19.

Secretaria de Saúde