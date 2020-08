Setor mais procurado foi o do projeto Suzano Mais Emprego, com o acolhimento de 201 currículos

O Centro Unificado de Serviços (Centrus) Norte completou nesta segunda-feira (10/08) uma semana de funcionamento com 258 atendimentos realizados. A nova unidade da Prefeitura de Suzano foi entregue no dia 3 de agosto (segunda-feira) em uma área do supermercado Nagumo (avenida Francisco Marengo, 2.301 – Jardim Dona Benta).

O balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego mostra que houve procura em seis setores: Banco do Povo; Dívida Ativa; Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari); Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)/Microempreendedor Individual (MEI); e Suzano Mais Emprego.

O chefe da pasta, André Loducca, se diz satisfeito com esses números em apenas uma semana. A ideia é ir adaptando e aprimorando o sistema cada vez mais de acordo com as demandas recebidas. O objetivo é oferecer sempre atendimentos de qualidade e de forma que facilite a vida do cidadão suzanense.

O serviço mais procurado pela população na última semana foi do projeto Suzano Mais Emprego. Foram registrados 201 atendimentos: 182 currículos cadastrados e 19 encaminhados às empresas para possível contratação. Além disso, 15 cidadãos receberam orientação no PAT. Já o posto do Sebrae teve 14 atendimentos em uma semana. Ainda houve dez acolhimentos na Jari, dez na Dívida Ativa e oito no Banco do Povo Paulista.

Também estão à disposição no local, totalizando os 14 tipos de serviço disponíveis: emissão de 1ª e 2ª vias do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e atendimento da Vigilância Sanitária, por meio da Secretaria Municipal de Saúde; cadastros imobiliários, com alteração de proprietário, compromissário, revisão do Importo Predial e Territorial Urbano (IPTU), isenção e recadastramento e certidões; assuntos referentes aos cemitérios municipais (exumação, 2ª via de títulos de posse, transferência e alvarás de construção); emissão de alvarás, recebimento de projetos e emolumentos; e setor de protocolo geral. A expectativa da secretaria é realizar até 5 mil acolhimentos por mês na unidade, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Outras informações: (11) 4759-1949.