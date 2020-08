Secretaria de Obras

Como parte do Programa Ilumina Mogi, a Prefeitura de Mogi das Cruzes está realizando a segunda etapa do trabalho de substituição de lâmpadas convencionais por modelos LED, que são mais eficientes e econômicos. A Secretaria Municipal de Obras executa o trabalho e esta segunda etapa prevê trocas na área central, além das principais avenidas e praças. O investimento é de R$ 4.342.857,47 e beneficiará um total de 50 mil mogianos. A economia com as novas lâmpadas é estimada em R$ 944.506,59 ao ano. No total, serão trocadas 4.665 luminárias.

“A iluminação com lâmpadas LED deixa a cidade mais segura e ainda proporciona economia, pois elas são mais eficientes e gastam menos. Com ruas melhor iluminadas, a Polícia e a Guarda Municipal trabalham em uma situação mais favorável, da mesma forma que facilita o trabalho de monitoramento com câmeras e inibe o vandalismo”, afirma o prefeito Marcus Melo.

Nos próximos dias, devem ser beneficiadas a avenida Governador Adhemar de Barros (entre a saída da passagem subterrânea e a rua Gustavo Vieira de Lima), a rua Olegário Paiva (entre a Navajas e a Coronel Cardoso de Siqueira) e a Antônio Cândido Alvarenga (entre a Coronel Cardoso de Siqueira e a Narciso Yague). Além disso, nesta segunda etapa já foram beneficiadas ruas como a Flaviano de Melo, a Barão de Jaceguai e a Ricardo Vilella. (veja a listagem completa com as ruas beneficiadas no final desta página)

A terceira etapa do trabalho continuará beneficiando as avenidas da cidade. Ela prevê investimentos de R$ 1.894.472,66, que ainda estão sendo buscados pela Administração Municipal, com a troca de 2.035 lâmpadas. As vias que serão beneficiadas na terceira etapa serão a Carlos Barattino, Yoshiteru Onishi, Manoel de Oliveira, Dante Jordão Stoppa, Lothar Waldemar Hoene, José Meloni, Prefeito Carlos Ferreira Lopes, João XXIII, Valentina Mello Freire, Mogi-Bertioga, Julio Simões e Álvaro de Campos Carneiro.

Vale lembrar que o trabalho de substituição de lâmpadas já teve sua primeira etapa, que beneficiou as entradas da cidade, com um investimento de R$ 2.346.638,70 e um total de 685 luminárias LED instaladas. Foram atendidas a rua Cabo Diogo Oliver e a entrada da rodovia Mogi-Dutra, além das avenidas Francisco Rodrigues Filho, Miguel Gemma, Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira e Kaoru Hiramatsu. A quarta etapa beneficiará os bairros e ainda está em fase de estudos, que definirão os locais e vias beneficiadas.