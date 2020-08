Poá está investindo em Segurança e implementando diversas ações que garantirão uma cidade mais segura para todos

O prefeito de Poá, Gian Lopes e o secretário de Segurança, Carlos Setsuo, apresentaram hoje (10/8) os novos 25 guardas civis municipais (GCMs) e também o novo armamento, viaturas e bicicletas da GCM. A atividade contou com a participação de secretários municipais, vereadores e do comandante da GCM, José Ferreira de Souza. Devido às medidas preventivas contra o novo Coronavírus, o evento foi transmitido pelo Facebook da Prefeitura de Poá e do chefe do Poder Executivo.

“Diversas são as estratégias que estão sendo traçadas em busca de soluções para o setor da Segurança, que é uma grande preocupação para população e estamos trabalhando diariamente para implementar melhorias que garantirão uma cidade mais segura para os poaenses. É importante reforçar que na cidade Segurança é tratada como prioridade pela nossa administração”, explicou o prefeito Gian Lopes.

O secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, ressaltou que a administração investiu e buscou alternativas para melhorar a estrutura de trabalho dos GCMs, disponibilizando há poucos meses novos e completos uniformes com botas, coturnos, camisetas, calças, coletes balísticos, cassetetes, algemas, entre muitos outros itens. “Agora chegaram quatro novas viaturas, seis bicicletas para as rondas, e novo armamento. Demos também um grande passo com o reforço no efetivo da Guarda Municipal e para melhoria da segurança no município”.

Outras ações

Entre outras medidas está a construção do Centro de Segurança Integrada (CSI). A unidade ficará instalada na Rua Herculano Duarte Ribas, região central e será um equipamento para melhorar o monitoramento na cidade contando com as melhores ferramentas tecnológicas para serem aliadas no trabalho das polícias e no combate ao crime.

Além da construção do CSI, o prefeito Gian Lopes explicou que a administração municipal está concluindo a revitalização de dois prédios que estão na Praça Rui Barbosa e que garantirá o retorno da 2ª Companhia da Polícia Militar à região central.

Foto: Flávio Aquino/Departamento de Comunicação de Poá