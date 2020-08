A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) “Gabriel Vinicius Coelho”, situada na Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos, está passando por reforma, que deve ser finalizada em setembro. Estão sendo executados serviços no telhado da unidade, entre outros reparos.

Os trabalhos consistem em cobertura de todo o teto do local, incluindo a manutenção em eventuais furos e trincas, revestimento no teto e paredes danificadas por umidade, pintura geral do prédio, bem como serviços complementares.

Na unidade, foram investidos aproximadamente R$ 58 mil. O que ocasionou a reforma foi justamente o desgaste do acabamento com o tempo.

De acordo com o titular da pasta de Obras, Planejamento Urbano, Saneamento, Verde, Meio Ambiente e Habitação, Antônio Carlos dos Santos Ferreira, a manutenção é necessária para oferecer o máximo de qualidade possível aos alunos da Emeb. “Queremos que nossas crianças fiquem confortáveis na escola, se sintam bem em sala de aula, além de prezarmos pela parte visual da unidade. Por isso esta reforma é tão importante e faremos o que estiver ao nosso alcance para oferecer qualidade neste sentido”, disse Ferreira.

O prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, ressaltou que o passo pode parecer pequeno, mas faz grande diferença grande no cotidiano dos estudantes e professores. “Estamos muito felizes em poder oferecer isso às nossas crianças, um lugar bonito e seguro. Desta forma, os professores e equipe gestora também sentem o cuidado da administração. Já temos qualidade no ensino, por isso investimos agora em reformas e revitalizações para atender às necessidades da comunidade escolar”, afirmou o chefe do Executivo ferrazense.

Texto:Leticia Riente – MTB: 87999 / SP.

Fotos: Aurélio Alves – MTB: 85280 / SeCom ferraz.