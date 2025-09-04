Search
Poá se destaca na Liga Paulista de Futsal com vitórias nas categorias de base

As equipes de futsal de Poá seguem firmes na disputa da Liga Paulista de Futsal do 2º semestre e conquistaram resultados importantes na última rodada realizada em Hortolândia. As categorias Sub-15 e Sub-17 venceram seus jogos e assumiram a liderança de seus grupos, enquanto as equipes Sub-11 e Sub-13 acabaram derrotadas, mas ainda têm chances de classificação.

O próximo confronto das equipes de Poá será contra Cajamar, em partida marcada para a cidade de Santa Isabel. A rodada promete ser decisiva para a consolidação da liderança nas categorias mais velhas e para a recuperação dos times mais jovens.

O secretário de Esportes de Poá, Diogo Ferreira, comemorou a participação da cidade na Liga Paulista. “A presença das nossas equipes em uma competição desse porte é motivo de orgulho para Poá. Nossos atletas estão mostrando dedicação e talento, representando bem o município em todas as categorias”, afirmou.

