A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu na madrugada desta terça-feira (18) o suspeito de estuprar uma garota de 10 anos. O suspeito foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais.





“A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentada no no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje”, escreveu o governador do Espírito Santo, Renato Casa Grande, em seu Twitter.

Foi aberta nesta segunda-feira (17) uma investigação pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para apurar o vazamento de informações deste caso. Segundo o MP, questões envolvendo crianças e adolescentes são sigilosas e a divulgação delas é crime.

O crime foi descoberto na semana passada após a criança ser levada para um hospital em São Mateus (ES) apresentando sintomas de gravidez. Após exames, foi confirmado que a garota já estava grávida há três meses.

De acordo com o MP, a Justiça determinou que o Facebook, Twitter e Google retirem da internet quaisquer publicações que expuseram o nome da menina e o hospital em que ela fez o procedimento de aborto legal.