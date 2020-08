A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos iniciará a partir de hoje, 18 de agosto, um levantamento epidemiológico no enfrentamento do coronavírus, com o intuito de saber o número de pessoas que foram infectadas, bem como a população que ainda não teve contato com o vírus.





O estudo é para direcionar as próximas ações de Secretaria de Saúde que serão necessárias nos próximos meses.

O início desta ação serão nos bairros que tiveram maior incidência de casos até o momento: Vila São Paulo, São Francisco e Margarida.

As pessoas devem portar comprovante de endereço e documento de identidade, no horário das 8:30 às 18:00.

Por: Junior dos Anjos