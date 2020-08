O prefeito da cidade de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, anunciou hoje (28) em suas redes sociais que está com Covid-19.





Ashiuchi disse que começou a sentir alguns sintomas nos últimos dias e ao procurar profissionais da saúde, realizou alguns exames, que deram positivo para o novo coronavírus.

Rodrigo Ashiuchi disse que está bem e seguirá trabalhando de sua casa, cumprindo o isolamento social.

“Nos últimos dias não me senti muito bem e procurei auxílio médico. Infelizmente, positivei para Covid-19. Estou seguindo as recomendações médicas, me isolando em casa e trabalhando remoto. Peço que todos vocês se cuidem muito. Aqueles que podem, fiquem em casa, evitem sair, usem máscaras e higienizem bem as mãos. Tenho certeza de que tudo acabará bem. Fiquem com Deus”, escreveu em seu Facebook.