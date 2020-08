A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos continua com a testagem em massa de Covid-19 nos dias 31/08, 01 e 02/09, os testes serão realizados nas escolas EMEB Prof Angelo Castelo, EMEB Hugo Mazzuca e na EMEB Geraldo da Silva.





A ação está sendo realizada entre ontem (28) e hoje (29) nos bairros Parque Dourado, Jardim TV e no Conjunto Residencial Presidente Castello Branco.

Além disso, a ação já foi realizada nos bairros Vila São Paulo, Jardim São Francisco, Vila Margarida, Romanópolis, Côrrea e Jardim Dayse.

Bairros que serão atendidos por cada escola

EMEB Prof Angelo Castelo – serão atendidos bairros do entorno como Jardim Castelo, Jardim Juliana, Jardim Debora, Jardim São José, Jardim Alexandre, Jardim do Sol, Jardim Espinha e demais bairros próximos;



EMEB Hugo Mazzuca – serão atendidos bairros no entorno como Jardim Primavera, Vila Zita, Vila Americano, Jardim Fanganielo, Jardim Capim-Guassu, Jardim Julio Carvalho, Vila Lourdes, Jardim Leila, Jardim Tinoco, Conjunto Residencial Bandeirantes e demais bairros próximos;



EMEB Geraldo da Silva – serão atendidos bairros no entorno Jardim Dulce, Vila das Nações, Jardim Ivonete, Vila Loanda, Jardim Anchieta, Vila Sofia, Jardim Nossa Senhora do Caminho, Jardim Triangulo, Vila Maria Rosa, Jardim Amalfi.