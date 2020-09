O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira (1) a prorrogação do auxílio emergencial por mais quatro parcelas de R$ 300. Ele esteve em reunião nesta manhã com ministros e parlamentares da base do governo, no Palácio da Alvorada, onde discutiram próximas ações do governo na área econômica.





O auxílio emergencial há havia sido prorrogado em junho, através de um decreto, por mais duas parcelas, no mesmo valor de R$ 600. Agora, serão quatro parcelas, no valor de R$ 300.

“O valor, como vínhamos dizendo, R$ 600 é muito para quem paga, no caso, o Brasil, e podemos dizer que não é o valor suficiente para todas as necessidades [das famílias], mas basicamente atende”, disse Bolsonaro.