A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi eleita a melhor empresa do setor em duas categorias do Prêmio Destaques do Setor 2020, a mais importante premiação da indústria de celulose e papel entregue pela Associação Brasileira Técnica de Celulose (ABTCP).

Nesta edição, a Suzano recebeu os prêmios nas categorias Sustentabilidade e Fabricante de Celulose de Mercado. A premiação, que acontece há 20 anos, prestigia e reconhece os fabricantes e fornecedores mais respeitados no mercado. Participam do Prêmio Destaques do Setor todas as empresas associadas ou não à ABTCP.

Sobre a SuzanoA Suzano, empresa resultante da fusão entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, tem o compromisso de ser referência global no uso sustentável de recursos naturais. Líder mundial na fabricação de celulose de eucalipto e uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina, a companhia exporta para mais de 80 países e, a partir de seus produtos, está presente na vida de mais de 2 bilhões de pessoas. Com operações de dez fábricas, além da joint operation Veracel, possui capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano. A Suzano tem mais de 35 mil colaboradores diretos e indiretos e investe há mais de 90 anos em soluções inovadoras a partir do plantio de eucalipto, as quais permitam a substituição de matérias-primas de origem fóssil por fontes de origem renovável. A companhia possui os mais elevados níveis de Governança Corporativa da B3, no Brasil, e da New York Stock Exchange (NYSE), nos Estados Unidos, mercados onde suas ações são negociadas.





Por Performa Comunicação