O diretório municipal do Avante oficializará amanhã a pré-candidatura do vereador Saulo Souza a prefeito de Poá. Durante a convenção da legenda também será oficialmente apresentado o pré-candidato a vice-prefeito que irá compor a chapa ao lado do parlamentar, o professor Marcelo Faria Paiva, bem como os pré-candidatos a vereador da sigla.





O evento, que respeitará todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, acontecerá no plenário da Câmara de Poá, na rua Vereador José Calil, 100, das 8 às 12 horas.

Saulo Souza foi o vereador mais votado na eleição de 2016, quando conquistou seu primeiro mandato na Casa de Leis. Entre as ações durante sua atuação no Legislativo estão a destinação de parte de suas emendas parlamentares para possibilitar a celebração de convênios entre a Prefeitura de Poá e entidades do município, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e o Reino da Garotada, e a devolução do veículo oficial de seu gabinete, abrindo mão desse direito. Saulo, inclusive, defende a redução do atual número de vereadores na Câmara. Ele também foi até a Bolívia para investigar um empréstimo de US$ 30 milhões que a Prefeitura de Poá tentou fazer, mas que acabou sendo barrado pelo Legislativo.

Já o professor Marcelo Faria foi diretor por quase oito anos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) José Antonio Bortolozzo, localizada na Cidade Kemel, sendo atualmente supervisor de Ensino da rede Estadual de Educação.