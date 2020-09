Chapa terá como candidato a vice Walmir Pinto; grupo suprapartidário é composto por 7 partidos





O PL de Suzano anunciou em convenção virtual realizada neste sábado (12 de setembro) Rodrigo Ashiuchi para reeleição como prefeito da cidade. O grupo suprapartidário “Suzano não pode parar” é composto por 7 agremiações (PL, PDT, PRB, PTB, PSC, PSB e Podemos) e terá como candidato a vice Walmir Pinto.

Com início às 14 horas, no Salão Social da Associação Cultural Suzanense – Bunkyo, o evento teve a participação de autoridades de peso da região e contou com a oficialização da candidatura dos cerca de 210 pré-candidatos que vão concorrer às cadeiras na Câmara Municipal. Inclusive, será com essa composição que Rodrigo Ashiuchi e Walmir Pinto vão buscar dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos na cidade.

Em seguida, foi iniciada a reunião suprapartidária virtual, com a apresentação dos partidos e de seus candidatos. A mesa foi composta pelos deputados estadual André do Prado e federal Marcio Alvino, que, na ocasião, enalteceram o trabalho realizado por Ashiuchi na cidade. “Suzano é a cidade do Alto Tietê que mais se desenvolveu nos últimos anos. Ouso dizer que foi uma das melhores gestões. Mesmo em meio à crise econômica e de saúde que nosso País enfrentou e enfrenta, o prefeito Rodrigo Ashiuchi foi na contramão e fez o município se desenvolver”, destacou André do Prado.

Marcio Alvino fez coro com o colega e reforçou a importância de dar continuidade aos trabalhos. “Em 2017, o prefeito Rodrigo (Ashiuchi) entrou mostrando que a mudança era necessária. E em 3 anos e 9 meses, presenciamos muitas melhorias na cidade, como a entrega da Arena Suzano e da Marginal do Una, por exemplo. Essa mudança fez bem à cidade, às famílias suzanenses, e não se mexe em time que está ganhando”, destacou o parlamentar.

Por meio de um vídeo, Katia Sastre enviou sua mensagem de apoio à reeleição de Ashiuchi. “Sou de Suzano e vi a cidade se desenvolver nos últimos anos. Tenho orgulho de ver que o município tem um prefeito atuante e que a ama. É preciso dar continuidade a tantos avanços”, disse a deputada federal do PL.

Para o pré-candidato a vice-prefeito, a união fez bem para Suzano e o trabalho sério precisa continuar. “Desde 2017, ao lado do prefeito Rodrigo Ashiuchi, fizemos muitas ações na cidade, visando mais qualidade de vida às famílias. A cidade voltou a crescer e se desenvolver. Hoje, Suzano está sendo vista de forma diferente, está recebendo mais investimentos e não podemos interromper esse processo”, argumentou Walmir Pinto.

Por fim, Ashiuchi apresentou seus principais trabalhos entre 2017 e 2020, além dos projetos para os próximos quatro anos. “Tivemos um novo parque, uma arena, a Marginal do Una, novas escolas e postos de Saúde, o Centro de Artes e Esportes Umificados (CEU) do Jardim Gardênia e tantas outras obras. Mas quando me perguntam qual o maior legado que deixo nesses 3 anos e 9 meses, digo: o resgate da autoestima e o orgulho de ser suzanense. Nossa cidade ainda está longe de ser perfeita, mas com muita força de vontade, dedicação e empenho, conseguimos transformar Suzano num município melhor, que é reconhecido nacionalmente e que ganhou peso no Estado. Queremos dar continuidade a todo esse trabalho. Suzano não pode parar”, concluiu.

Participaram da convenção a presidente do PL Suzano, Larissa Ashiuchi; o vice-presidente estadual do PL, José Renato da Silva; e o representante da deputada federal Katia Sastre, o coronel Felício Kamiyama. Os presidentes de partido Rogério Oliveira (PSB), Mauro Vaz (PDT), Robinson Guedes (Republicanos), Claudinei Galo (PTB), Paulo Alves (PSC) e Gerson Mamede Rodrigues (Podemos), bem como os vereadores Joaquim Rosa (PL); Gerice Lione (PL); Marcos Antonio dos Santos, o Maizena (PTB); Max Eleno Benedito, o Max do Futebol (Podemos); José Carlos de Souza Nascimento, o Zé Pirueiro (PTB); e José Silva de Oliveira, o Zé Lagoa (PDT), também estiveram presente.

Apesar de virtual, o evento teve participação de cerca de cem pessoas da parte administrativa dos partidos no Salão Social do Bunkyo, que tem capacidade para mil pessoal, ou seja, a ocupação foi de 10% de sua capacidade. É importante destacar também que todas as medidas de segurança foram adotadas, com distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel, conforme recomendação dos órgãos de Saúde.





Perfil Rodrigo Ashiuchi

Rodrigo Kenji de Souza Ashiuchi nasceu em junho de 1979 e é casado com Larissa Antoniassi dos Santos Ashiuchi. Cursou Engenharia de Controle de Automação, na Universidade Braz Cubas (UBC), MBA em Gestão Empresarial, na Fundação Getúlio Vargas (FGV), e pós-graduação em Gestão Pública. Por anos, trabalhou no Departamento de Engenharia da Telefônica e administrou o Colégio Integrado Lumbini, de propriedade de sua família, como diretor.

Rodrigo Ashiuchi participa efetivamente da Política de Suzano há mais de 13 anos.

Em 2014, candidatou-se a deputado estadual, alcançando a marca de 24 mil votos.

Na Diretoria-Executiva da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Rodrigo Ashiuchi atuou entre 2012 e 2016. Passou por várias funções. Foi, inclusive, diretor de Marketing. Por meio do cargo, defendeu a segurança e o fortalecimento dos comerciantes de toda a cidade. Em março de 2016, o empresário filiou-se ao então Partido da República (PR).

Em 2 de outubro de 2016, liderou o primeiro turno das eleições municipais de Suzano ao receber 43.989 votos e se credenciou para disputar a segunda etapa do pleito – a primeira a ser realizada na cidade Suzano.

Rodrigo Ashiuchi venceu as eleições em 30 de outubro de 2016, contabilizando 82.912 sufrágios válidos, alcançando o patamar de prefeito mais bem votado da história da cidade.

Em janeiro de 2017, o chefe do Executivo também foi eleito tesoureiro do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). No ano seguinte, se tornou presidente do consórcio, tendo sido reeleito em 2019.

Perfil Walmir Pinto

Walmir Pinto tem 59 anos, é natural do município de Suzano, sendo casado com Solange Pinto e formado em Jornalismo. Ao longo de sua carreira, também estudou Artes Cênicas e Gestão Cultural. Como ator, participou de novelas, minisséries e filmes.

Atuou e dirigiu diversos espetáculos de teatro, é autor do livro “Cultura, um retrato da minha ‘aldeia'” e de diferentes peças teatrais. Também trabalhou como bancário e comerciante.

Na política, foi vereador temporariamente em 1995. No ano seguinte, 1996, foi candidato a vice-prefeito. Ainda esteve à frente da Secretaria Municipal de Cultura entre 2005 e 2012 e ocupou uma cadeira no Legislativo entre 2013 e 2016. Em 2017, assumiu o cargo de vice-prefeito na chapa com Rodrigo Ashiuchi.