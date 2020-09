Uma atualização extraordinária, apresentada nesta sexta-feira (11/09) pelo Governo do Estado, mostra que o Alto Tietê continua a apresentar melhora nos indicadores que baseiam a progressão de fases do Plano SP. Com todo o Estado na fase amarela, a partir de agora as reclassificações de fase passam a ser mensais, com o próximo anúncio em 9 de outubro.





“É natural que as regras do Plano SP sejam revistas e adequadas de acordo com a evolução da epidemia no Estado. Os indicadores do Alto Tietê evoluem de forma muito positiva e apontam as condições da região avançar para a fase verde. Agora isso não será mais possível em setembro e, embora a ansiedade seja grande, não podemos ter pressa. As flexibilizações precisam ocorrer com todos os critérios e segurança possíveis”, comenta o prefeito Adriano Leite, presidente do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê.

Segundo a atualização apresentada hoje, a capacidade hospitalar do Alto Tietê apresenta uma taxa de ocupação de 52,3 de leitos de UTI/Covid, com a oferta de 13,2 leitos para cada 100 mil habitantes. Nos indicadores de evolução da epidemia, a região contabiliza uma variação de 0,72 em novos casos; de 0,74 em internações; e de 0,74 em óbitos. Nas internações por 100 mil habitantes, a variação é de 26,8 e, nos óbitos, a média é de 5,1.

Pelas regras vigentes para avançar para a fase verde, a taxa de ocupação de leitos de UTI deve ser inferior a 75 e a disponibilidade de leitos superior a 5. Nos indicadores de evolução da epidemia, os casos, óbitos e internações precisam ter variação inferior a 1,0. Além disso, as internações por 100 mil habitantes precisam ser inferiores a 40 e, os óbitos, abaixo de 5,0. Na fase verde, os setores que já estão ativos podem ter a capacidade de atendimento ampliadas para 60% (atualmente é 40%).

Não estão descartadas alterações nos indicadores até a atualização de 9 de outubro.

Atenciosamente, CONDEMAT