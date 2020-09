Coligação conta com 5 partidos e 104 candidatos a vereadores; grupo recebeu apoio de importantes líderes políticos da região





O PL de Ferraz de Vasconcelos, em convenção presencial realizada na manhã deste sábado (12/09), oficializou a candidatura do médico Joseph Raffoul Junior, o Dr. Rafu Junior, para prefeito da cidade, ao lado de Juliane Gallo (PSDB), que virá como vice. O grupo suprapartidário “Juntos por uma nova história” conta com 5 partidos (PL, PSDB, PTB, PSC e Cidadania).





A convenção teve início às 10 horas, seguindo todas as medidas de segurança, como distanciamento social, uso de máscaras e álcool em gel, bem como aferição de temperatura. No evento, foi oficializada a candidatura de 104 candidatos a vereador e contou com a presença de autoridades como o deputado federal Marcio Alvino; o deputado estadual André do Prado; o vice-presidente Estadual do PL, José Renato da Silva; e o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi.

Durante o evento, o deputado federal Marcio Alvino destacou a importância de melhorar o desenvolvimento da cidade. “Ferraz precisa avançar e se desenvolver. Para isso é necessário ter pessoas do bem, com coragem e garra na gestão municipal. A cidade tem potencial, mas precisa de gestores que façam a engrenagem funcionar. E vejo todo esse potencial nessa dupla”, destacou.

Na oportunidade, o deputado estadual André do Prado declarou seu apoio ao grupo e reforçou que vai auxiliar na jornada para o crescimento da cidade. “A mudança que Ferraz necessita e sonha está com o Dr. Rafu Junior e a Juliane Gallo. A cidade precisa de renovação para melhorar. Eu e o deputado (federal) Marcio Alvino vamos lutar para ajudar a alavancar os projetos da cidade”, apontou o parlamentar.

Em seguida, o prefeito Rodrigo Ashiuchi falou da evolução de Suzano nos últimos 3 anos e 9 meses, prova de que a política – quando bem feita – tem o poder de transformar a vida das pessoas. “Independentemente de ideologia ou religião, as pessoas precisam buscar o novo e a mudança do bem. Os ferrazenses precisam resgatar seu orgulho pela cidade. E para isso, só um time que tenha força de vontade, coragem e que busque a renovação, como é o caso desse grupo encabeçado pelo Dr. Rafu Junior”, declarou Ashiuchi.

Por meio de um vídeo, Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC e deputado federal eleito nove vezes consecutivas, declarou apoio à união entre Rafu Junior e Juliane. Ainda por vídeo, o prefeito de São Bernardo dos Campos, Orlando Morando (PSDB), também apresentou seu apoio e convidou a dupla para futuras parcerias em projetos.

Para a candidata a vice-prefeita, Juliane Gallo, a política em Ferraz não anda bem há muitos anos e para melhorar esse cenário é preciso conhecer os problemas e buscar soluções. “Eu acredito na política transparente, que podemos olhar olho no olho das pessoas, andar junto com a nossa população. Só com a política faremos a mudança que Ferraz precisa e que o nosso povo tanto merece”, destacou a advogada.

Por fim, Dr. Rafu Junior apontou que os ferrazenses não estão cansados da política e sim das más gestões, da corrupção e da falta de transparência dos últimos tempos. “Ferraz não aguenta mais tanta corrupção. A política é o maior meio de transformação da cidade e da vida das pessoas. Mas, infelizmente, por muitos anos faltou cuidado com a população, não havendo prioridades e a cidade foi empobrecida. Por onde ando, o sentimento é um só: as pessoas querem mudança, honestidade e boa gestão”, enalteceu o candidato a prefeito.

Além disso, o médico citou seu carinho e zelo pela cidade que cresceu e construiu sua família. “Tenho uma forte relação com Ferraz desde meu nascimento, minha família construiu uma história aqui e o maior legado que o meu pai, Dr. Rafu (que foi vereador por 4 mandatos), deixou foi de fazer o bem para as pessoas. Posso andar pelas ruas de cabeça erguida e por onde passo recebo carinho. É por isso que quero lutar por melhores condições de vida para os ferrazenses”, concluiu.

O evento teve participação de 140 pessoas, no salão que tem capacidade para 600, ou seja, a ocupação foi de 23% de sua capacidade.

Também participaram da convenção os vereadores Eliel Fox (PL), Cláudio Squizato (PL), Roseli Aparecida Ferreira, a Rose Fitness (PSC), Alexandre Barboza dos Santos, o Professor Xandão (Cidadania), Ananias Coelho Neto, o Neto do Cambiri (PSC) e Renato Ramos de Souza, o Renatinho Se Ligue (PSDB); os presidentes de partido Aurélio Alegrete (Cidadania), Willians do Gás (PTB), Márcio Pavan (PSC); representando o sub-prefeito da Vila Prudente Caio Luz, Diego Santos; Daniel Teixeira, secretário do PSDB no Alto Tietê; a presidente do PL Mulher Ferraz, Sonia Cristina Mota Torquato e a presidente do PL Afro Ferraz, Alexandra Rodrigues de Miranda.