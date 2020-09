No último dia 13 (Domingo), ocorreu a convenção do PSB e PT totalmente online devido a pandemia e também pelo fato da hospitalização do Ex-Prefeito Jorge Abissanra acometido pelo novo corona vírus, onde, todos os presentes estimaram melhoras e plena recuperação.









O ato político da convenção teve a presença, online, da presidenta Nacional do PT – Gleisi Hofmann, do Presidente estadual do PT- Luiz Marinho, Presidente da CUT-SP – Douglas Izzo, do Deputado Federal – Alencar Santana além dos Deputados Estaduais – Jorge do Carmo e Professora Bebel. Todos reafirmaram a importância da Aliança entre Dra Elaine (pré-candidata a prefeita) e Aparecido Marabraz (pré-candidato a Vice), aliança que foi confirmada nesta convenção.

Os dirigentes petistas fizeram duras críticas as políticas aplicadas pelo governo do estado de São Paulo (Joao Doria – PSDB) e também a política econômica desastrosa promovida pelo governo federal que estão elevando os preços dos alimentos, dos combustíveis e ainda diminuindo pela metade o auxílio emergencial em momentos que a Pandemia ainda não passou.

O discurso da pré-candidata, Dra Elaine, emocionou os presentes, ao lembrar de sua história na cidade, onde, como pediatra, cuidou e cuida dos filhos dos trabalhadores e trabalhadoras de Ferraz. Em um momento difícil para toda família, Dra Elaine agradeceu a todos pelas orações e carinho que vem recebendo das pessoas na torcida pela plena recuperação de seu marido, Dr Jorge.

Aparecido Marabraz, relembrou que o partido que mudou o Brasil, agora iria ajudar a reconstruir Ferraz, e que seu partido colocará a militância na rua para que a cidade volte a crescer assim como cresceu no período que Lula era Presidente.

Mais cedo, houve a convenção também do PC do B, PV e PMN, que também farão parte da coligação Dra Elaine – Prefeita e Aparecido Marabraz – vice.

Com a confirmação desses partidos, a coligação sairá com mais de 90 candidatos a vereador/a, oficializados nesta convenção.