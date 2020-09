Muito emocionada com a reação dos amigos e amigas de Ferraz de Vasconcelos, a Dra. Elaina, agradeceu a todos e pediu orações pelo restabelecimento do Dr. Jorge, seu esposo, que está em tratamento com Covid. “É nos momentos mais difíceis que a gente percebe o quanto de amor vive em corações. Nesta hora em que as diferenças são substituídas por carinho, palavras de incentivo e demonstrações de fé é que compreendemos o tamanho da nossa missão. Diante do grande desafio que o mundo agora enfrenta, entendemos que somos pequenos sozinhos e que, juntos, somos enormes. Em nome de minha família, agradeço imensamente a todas as manifestações de afeto que tenho recebido, especialmente do povo de Ferraz. Confiamos em Deus e na plena recuperação do Dr. Jorge. Precisamos fazer uma corrente de orações ainda mais poderosa para que ele volte logo ao nosso convívio”, disse a Dra. Elaine.





Márcio França

O ex-governador de São Paulo e pré-candidato a prefeito da Capital, Márcio França, manifestou solidariedade à família Abissamra em vídeo enviado à Dra. Elaine, nesta segunda-feira, 14.

“Quero mandar meu abraço a todo o pessoal de Ferraz, um abraço especial hoje ao Jorge Abissamra. Sei que ele está se recuperando da covid. Jorge, você já venceu muitas etapas da sua vida, muitas dificuldades, você é médico, sabe como é difícil. Um beijão para a Dra. Elaine, ela certamente deve estar com seus filhos, te ajudando. A gente quer muito que você volte. Ferraz precisa de você. São Paulo precisa de você”

A Dra. Elaine agradeceu ao ex-governador e disse que confia na plena recuperação do Dr. Jorge. Ela destacou que se sente amparada pelas manifestações de carinho e afeto que tem recebido especialmente da população de Ferraz.