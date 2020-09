No último sábado, 12 de setembro em convenção realizada pelos partidos PSD, MDB, PSL, PODEMOS e Avante, a pré candidata a Prefeita de Ferraz Priscila Gambale foi aclamada pela coligação “A Escolha Certa Pra Ferraz” em um evento marcante e emocionante, respeitando o limite de segurança sanitária do covid 19, a convenção foi realizada em um espaço ao ar livre. O Deputado Estadual Rodrigo Gambale em tom festivo falou “Priscila se preparou para este momento, assim como eu, ela mora em Ferraz desde que nasceu e sabe que nossa cidade tem que sair do cativeiro da corrupção e do descaso dos últimos governos”.





Em seguida a Presidente do PSD e pré candidata a Prefeita, Priscila Gambale, destacou a sua alegria e gratidão pelo momento marcante que está vivendo, agradeceu primeiramente a Deus por guiar seu caminho, pedindo sabedoria e forças, agradeceu sua família por sempre estar junto em seus projetos e sonhos, agradeceu a sua equipe por toda dedicação e compromisso e agradeceu a cada pré candidato a vereador e pré candidata a vereadora por acreditarem e serem parte do seu projeto.

Acrescentando “Estamos construindo uma nova história para a nossa cidade com pessoas que pensam na cidade, que vivem na cidade, que passam pelas dificuldades e necessidades que todos os ferrazenses enfrentam”, destacou a importância da parceria com o governo estadual e com o governo federal para evoluir a cidade citando os deputados presentes e enfatizou dizendo “precisamos de uma gestão que traga a “ordem” e o “progresso” para a nossa cidade, ordenar a máquina pública para podertrazer dignidade e os direitos dos ferrazenses.” Pontuou que estão prontos para de casa em casa, ferrazense a ferrazense com a proposta que trará a cultura e o compromisso do cuidado com as pessoas.

Finalizando, Priscila Gambale falou do seu orgulho de estar ao lado de seu irmão deputado Rodrigo Gambale, que é sua referência na política e na vida, que será fundamental ponte com o estado e a prefeitura, do seu agora vice também aclamado, Daniel Balke, do médico dr Luiz Antônio que cuidou de muitas famílias e que tem a certeza de que irá contribuir muito com a saúde do município e de pessoas que acreditam em uma Ferraz melhor.

O evento teve a participação do Deputado Federal Junior Bozzela (PSL), do ex Ministro e Presidente do PSD, Kassab, do Deputado Estadual Alex Madureira (PSD) e claro, do Deputado Estadual da cidade, Rodrigo Gambale. Além de autoridades locais e todos pré candidatos a vereador.

No dia seguinte, dia 13 (domingo) o partido Patriotas, através de seu presidente Wander Gadita também se uniu a coligação.

“Me sinto feliz e com forças para essa empreitada. Nossa coligação não pára de crescer, vamos passo a passo, para que possamos ouvir e resgatar a Ferraz que tanto amamos” completou Priscila Gambale.