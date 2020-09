No último sábado (12) foi realizada a convenção do Partido Solidariedade em Ferraz de

Vasconcelos, onde se oficializou a candidatura de José Izidro Neto (Izidro) para prefeito e a de Danillo Santos como candidato a vice-prefeito.





Além disso, também foi oficializada 26 candidaturas a vereadores. Por não convergir com ideias de nenhum outro grupo político da cidade, o Solidariedade não fará nenhuma coligação.

Izidro tem 54 anos, é advogado, foi vereador por 4 mandatos e prefeito de Ferraz por 1 ano. Chegou na cidade em 1975 e desde então fincou suas raízes, por isso, vive em Ferraz até hoje com sua família.

Izidro acredita que pode fazer muito pela cidade somando sua experiência com a juventude de Danillo Santos, 34 anos, empresário na cidade de Ferraz, onde mantém bons diálogos com uma grande massa da juventude que entende e deseja uma cidade mais moderna, mais tecnológica, menos sucateada, atraente, segura, limpa e com mais oportunidades.