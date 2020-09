A convenção do Partido Republicanos, que aconteceu ontem, quarta-feira, dia 16, no salão de festas Montreal, homologou a candidatura do atual prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta à reeleição e a coligação com o Democratas que terá como vice-prefeito o empresário Paulo do Montreal.





Em sua fala, Paulo Montreal agradeceu ao prefeito e aos convencionais e candidatos a vereadores pela confiança em seu nome em poder trabalhar no próximo mandato para colaborar com a equipe do prefeito. “Zé Biruta, obrigado por me permitir ser seu vice, e pode ter certeza que vamos com nosso slogan “Ferraz no rumo certo,” manter esse modelo de gestão sério e honesto que você tem realizado,” afirmou Paulo.

Em seguida foi a vez da vice-presidente do Republicanos Bruna Chacon falar que o trabalho tem que continuar com seriedade como tem sido feito, agradeceu a chapa dos vereadores e disse que vai participar da campanha em reuniões e todos os eventos.

Em seguida falou o secretário de indústria e comércio Pedro Bou Assi que disse, “não podemos deixar que aventureiros vençam as eleições, porque o que eles querem é quebrar a prefeitura.”

O prefeito Zé Biruta emocionado enfatizou que, “ nossa equipe é pequena mas muito séria, precisamos falar com o eleitor somente a verdade e deixar que ele escolha sobre nossa honestidade ou se prefere aventureiros na prefeitura. Agradeço a cada candidato a vereador que compõem nossa chapa pela confiança e ao Paulo do Montreal que será meu vice nessa empreitada. Tenho um carinho forte por toda população e o que fiz em reconstruir as finanças da cidade foi para que Ferraz saísse da cidade mais caloteira para ser o município honrado.”

A convenção foi feita com distanciamento social entre os presentes e cumprindo os protocolos do Ministério da Saúde.