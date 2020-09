Em preparação para o Campeonato Paulista, o Mogi Basquete perdeu o treino-jogo para o Pinheiros por 78 a 76, na tarde de domingo (20), no Ginásio Poliesportivo Lázaro Germano, em Guararema. Esse foi o primeiro trabalho coletivo da equipe na temporada. O encontro fez parte da comemoração dos 121 anos de emancipação político-administrativa da cidade e também de entrega da reformulação da arena.















Apesar de sair perdendo o primeiro quarto por 18 a 14, a equipe mogiana se recuperou e ficou à frente no segundo (24 a 15). Depois do intervalo, o confronto continuou muito disputado, mas o time da capital venceu os dois períodos (3º -21 a 18 – e 4º 24 a 20) selando a vitória por dois pontos.

O Mogi Basquete não contou com o ala-pivô Luís Gruber, que segue em reabilitação pós-cirurgia no ligamento cruzado anterior esquerdo, com o armador Fúlvio Chiantia e o ala-pivô Fabricio Russo, que estão fazendo treinos específicos individualizados, nem com os recém-contratados alas Dominique Coleman e Rafael Previatti, que ainda não se juntaram ao grupo. O treino-jogo marcou a estreia dos os alas-pivôs Wesley Castro e Douglas Santos e do armador Cassiano Bueno com a camisa do Mogi Basquete. Além deles, participaram os alas Luís Colina e Guilherme Lessa e ala-pivô Felipe Cardoso, que fizeram parte da equipe na temporada passada, e outros atletas base.

“Tivemos praticamente o time titular fora, apenas o Wesley é titular. Isso muda o time para o decorrer da temporada, mas, para uma primeira apresentação, foi ótimo. O espirito da equipe foi muito bom, mesmo sem treinos de contato e os cinco meses sem jogos. Estou muito feliz com esse primeiro passo. Só de estarmos jogando é uma vitória importante”, ressalta o técnico Guerrinha.

Na próxima semana, parte do grupo fará avaliações físicas no NAR (Núcleo de Alto Rendimento), em São Paulo.

PAULISTA

O Mogi Basquete estreia no Paulista em casa contra a Liga Sorocabana (LSB) no dia 2, ainda sem horário definido. Além dos sorocabanos, a equipe mogiana também enfrenta Sesi/Franca, Zopone/Bauru e Unifae São João da Boa Vista. Na Chave B estão Corinthians, São Paulo, Paulistano, Pinheiros e Basquete Osasco.

—

SUELENN LADESSA • (11) 97364-8667

COMUNICAÇÃO • MOGI BASQUETE